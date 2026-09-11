Città dei 15 minuti, a Pegli la prima “passeggiata urbanistica” per costruire il nuovo Puc

Genova. Si è svolta questo pomeriggio alle 18, con partenza di fronte all’ex municipio di via Ignazio Pallavicini a Pegli, la prima “passeggiata urbanistica” alla presenza dell’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola, del docente di architettura dell’Università Roma Tre, Francesco Careri e del presidente del Municipio VII Ponente, Matteo Frulio.

L’iniziativa promuove un percorso partecipativo per la redazione del nuovo Piano urbanistico comunale (Puc) e per la definizione dei perimetri dei 19 centri storici che hanno dato origine alla Grande Genova. L’obiettivo è riconoscere e valorizzare i nuclei urbani storicamente consolidati, considerandoli come elementi fondamentali di una città policentrica, sostenibile e orientata ai principi della città dei 15 minuti.

“Le passeggiate urbanistiche nascono da un’idea semplice: la città non si comprende soltanto dalle mappe, ma camminandola insieme – ha dichiarato l’assessora all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti Francesca Coppola –. Attraverso queste passeggiate costruiremo una lettura collettiva dei quartieri, riconoscendo i luoghi, le relazioni, le memorie e gli spazi che le comunità considerano centrali per la propria identità. Definire i perimetri dei centri storici significa dare valore a questi elementi e tradurli in scelte urbanistiche. Non stiamo tracciando linee che separano, ma riconoscendo ciò che tiene insieme una comunità. Vogliamo costruire un Puc più vicino alla città reale e ai suoi abitanti, perché la pianificazione non sia un esercizio tecnico distante dai territori, ma uno strumento capace di ascoltare, comprendere e accompagnare le trasformazioni della città”.

“Credo che il metodo adottato dal Comune – ha affermato il professore Careri – sia esattamente ciò che serve, fare la città con i piedi, camminarla prima di prendere decisioni, portarci il corpo e la mente, portare i corpi dei cittadini anche a ragionare insieme, capire che cosa sta succedendo nella città, loro sono i primi che possono saperlo e dare indicazioni. Quindi cominciare un piano regolatore percorrendo a piedi un tratto di territorio mi sembra metodologicamente il passo giusto”.

“Ritengo che queste passeggiate siano importanti soprattutto per la popolazione – ha affermato il presidente Frulio – per capire i tesori nascosti nelle delegazioni. Il fatto di poter perimetrare i centri storici facendo rendere conto le persone di ciò che hanno e magari prendendo anche dei suggerimenti per una pianificazione migliore penso che sia un’iniziativa interessante e che possa essere estremamente utile”.

La passeggiata urbanistica prosegue domani (sabato 12 settembre) a Voltri (alle ore 10 da piazza Gaggero di fronte al Municipio) e Pra’ (alle ore 11.30 da piazza Bignami di fronte all’ex Municipio) e la prossima settimana toccherà altri quartieri del ponente genovese. La partecipazione alla passeggiata è libera. Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.