Il cimitero di Staglieno si apre alle scuole: servizio didattico, orientamento e formazione scuola-lavoro

Genova. Il Comune di Genova ha disposto l’istituzione ufficiale del servizio didattica interamente dedicato al Cimitero Monumentale di Staglieno. Il provvedimento assegna la gestione diretta delle attività all’Ufficio Valorizzazione e Promozione storico-artistica in ambito cimiteriale, operante presso l’Infopoint della struttura.

L’iniziativa nasce per rispondere in modo strutturato alla crescente domanda da parte di istituti scolastici e associazioni, offrendo percorsi guidati, approfondimenti interdisciplinari e piccoli laboratori incentrati sul patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del complesso.

L’offerta formativa coprirà tutti i livelli di istruzione, dalla scuola dell’infanzia fino agli istituti secondari di secondo grado. Oltre ai percorsi di visita tematici dedicati all’architettura, all’arte scultorea – dal Neoclassicismo al Liberty – e alla memoria storica del territorio, il progetto è quello di arrivare a sottoscrivere convenzioni per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) e per la Formazione Scuola-Lavoro. Gli studenti degli istituti superiori potranno così affiancare il personale comunale nelle attività ambientate sul campo, quali l’accoglienza turistica, la gestione degli eventi e il supporto alla didattica per le classi più giovani.