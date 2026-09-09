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Il cimitero di Staglieno si apre alle scuole: servizio didattico, orientamento e formazione scuola-lavoro

L'iniziativa nasce per rispondere in modo strutturato alla crescente domanda da parte di istituti scolastici e associazioni, offrendo percorsi guidati, approfondimenti interdisciplinari e piccoli laboratori

Genova Cimitero Staglieno Quadriportico storico

Genova. Il Comune di Genova ha disposto l’istituzione ufficiale del servizio didattica interamente dedicato al Cimitero Monumentale di Staglieno. Il provvedimento assegna la gestione diretta delle attività all’Ufficio Valorizzazione e Promozione storico-artistica in ambito cimiteriale, operante presso l’Infopoint della struttura.

L’iniziativa nasce per rispondere in modo strutturato alla crescente domanda da parte di istituti scolastici e associazioni, offrendo percorsi guidati, approfondimenti interdisciplinari e piccoli laboratori incentrati sul patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del complesso.

L’offerta formativa coprirà tutti i livelli di istruzione, dalla scuola dell’infanzia fino agli istituti secondari di secondo grado. Oltre ai percorsi di visita tematici dedicati all’architettura, all’arte scultorea – dal Neoclassicismo al Liberty – e alla memoria storica del territorio, il progetto è quello di arrivare a sottoscrivere convenzioni per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) e per la Formazione Scuola-Lavoro. Gli studenti degli istituti superiori potranno così affiancare il personale comunale nelle attività ambientate sul campo, quali l’accoglienza turistica, la gestione degli eventi e il supporto alla didattica per le classi più giovani.

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