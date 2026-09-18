“Democrazia nell’era dell’intelligenza artificiale”, il ciclo di conferenze in Città Metropolitana

Genova. Per questo autunno l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Genova ha promosso il Ciclo di conferenze “Democrazia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Si tratta di un corso di formazione per gli insegnanti delle scuole secondarie della Liguria, aperto anche agli studenti e alla cittadinanza. L’intelligenza artificiale è uno dei più significativi sviluppi tecnologici della società moderna, che sta trasformando giorno dopo giorno il modo in cui viviamo, lavoriamo, studiamo.

Il ciclo di conferenze organizzato dall’ILSREC di Genova vuole essere un’occasione per riflettere sul rapporto tra democrazia e AI da più punti di vista: da quello scientifico, a quello giuridico, storico e filosofico. Gli ultimi due incontri saranno invece dedicati alla riflessione sull’Enciclica di Papa Leone XIV “ Magnifica Humanitas. Sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale” e sul lessico della Repubblica nell’era dell’intelligenza artificiale.

Calendario del Ciclo di Conferenze:

24 Settembre 2026, ore 15.30, Sala Consiliare della Città Metropolitana di Genova.

“Il punto di vista dello scienziato”, Interviene Alberto Diaspro dell’Università di Genova

1° ottobre 2026, ore 15.30, Sala Consiliare della Città Metropolitana di Genova.

“Il punto di vista dello storico”, Interviene Giovanni Gozzini dell’Università di Siena

8 Ottobre 2026, ore 15.30, Sala Consiliare della Città Metropolitana di Genova.

“Il punto di vista del giurista”, Interviene Vincenzo Roppo dell’Università di Genova

13 Ottobre 2026, ore 15.30, Sala Consiliare della Città Metropolitana di Genova.

“Il punto di vista del filosofo”, Interviene Maurizio Ferraris dell’Università di Torino.

9 Novembre 2026, ore 17.00, Sala Quadrivium, Piazza di Santa Marta 2.

Enciclica “Magnifica Humanitas. Sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale” di Leone XIV

26 Novembre 2026, ore 15.30, Sala Consiliare della Città Metropolitana di Genova.

Lessico della Repubblica nell’era dell’intelligenza artificiale, Intervengono Daniela Preda dell’Università di Genova e Maurizio Ridolfi dell’Università della Tuscia.