Petizione per chiedere la chiusura delle sedi di gruppi neofascisti, presidio sotto il Comune di Genova

Genova. Presidio sotto palazzo Tursi del movimento antifasciste e antifascisti genovesi, in occasione del consiglio comunale di oggi, per presentare la raccolta firme avviata il 6 aprile 2026 per chiedere la chiusura delle sedi e il divieto di concessione di spazi pubblici e privati ai gruppi neofascisti presenti sul territorio urbano a Genova.

La petizione, che ha raccolto oltre diecimila adesioni, richiama il “rispetto della Costituzione italiana, della XII disposizione transitoria e finale e delle leggi Scelba e Mancino”, citando espressamente la presenza in città di organizzazioni come Casapound e Lealtà e Azione. Lo stesso concetto espresso in via Garibaldi anche da alcuni cartelli.

Quello di oggi è il primo di due presidi per la consegna formale delle firme raccolte. Le sottoscrizioni sono state consegnate, per l’occasione, al vicesindaco Alessandro Terrile (la sindaca era impegnata a Roma per un incontro al Viminale) e con la vicepresidente del consiglio comunale Francesca Ghio.

“Vorremmo che si facesse un atto amministrativo in cui si chieda di non dare spazi pubblici e anche privati a eventuali manifestazioni. Non significa soltanto dirlo a parole: bisogna cercare di avere un atto formale in cui ci si impegni a non dare spazi – ha spiegato una delle promotrici, Antonella Marras – siamo riusciti a mettere insieme moltissime realtà sociali e politiche: siamo arrivati a quasi 150 realtà che si sono attivate per portare avanti questa petizione”.

Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre 2026 alle 17.30 davanti alla prefettura di Genova, occasione in cui le firme saranno consegnate alla prefetta. In quella sede sarà fornito un aggiornamento dell’iniziativa agli organi di informazione.

La petizione è stata promossa da numerose associazioni e forze politiche antifasciste: Anpi, Cgil, Arci, Partito Comunista Italiano, Partito Comunista dei Lavoratori, Sinistra Anticapitalista, Partito della Rifondazione Comunista, Potere al Popolo!, CARC, Valpolcevera Antifascista, Emergency Genova, Rete dei Comitati, Music for Peace, Genova Antifascista e Partito Comunista di Unità Popolare. Tra i firmatari il partigiano “Giotto” Giordano Bruschi, 101 anni.