“Chiusura delle sedi neofasciste”, raccolte oltre 10mila firme: martedì la consegna a Palazzo Tursi

Genova. Il movimento Antifasciste e Antifascisti Genovesi ha promosso una raccolta firme a Genova, avviata il 6 aprile 2026, per chiedere la chiusura delle sedi e il divieto di concessione di spazi pubblici e privati ai gruppi neofascisti presenti sul territorio urbano. La petizione, che ha raccolto oltre diecimila adesioni, richiama il “rispetto della Costituzione italiana, della XII Disposizione Transitoria e Finale e delle leggi Scelba e Mancino, citando espressamente la presenza in città di organizzazioni come CasaPound e Lealtà e Azione”.

Ora, dopo la conferenza stampa dello scorso 6 agosto, arrivano i prossimi appuntamenti di restituzione: attraverso un comunicato stampa, infatti, sono stati lanciati due presidi per la consegna formale delle firme raccolte.

Il primo presidio è programmato per martedì 22 settembre 2026 alle ore 14 davanti a Palazzo Tursi, in concomitanza con la consegna delle sottoscrizioni alla Presidenza del Consiglio comunale e alla Sindaca. Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre 2026 alle ore 17:30 davanti alla Prefettura, occasione in cui le firme saranno consegnate alla Prefetta e verrà fornito un aggiornamento agli organi di informazione.