Chiuso lo stato di agitazione dei comunali. Salis: “Nuova fase con assunzioni e valorizzazione personale”

Genova. Turnover del personale al 102% per l’annualità in corso, con 256 assunzioni, alle quali ne seguiranno altre 187 nel 2027 grazie a un turnover del 75% con uno stanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro. Cifre che vanno oltre le previsioni iniziali e che sono il frutto di precise scelte dell’amministrazione, che già a luglio aveva fissato al 102% la quota del turnover del personale del Comune di Genova, e del confronto avvenuto sui vari tavoli con le organizzazioni sindacali dopo la proclamazione dello stato d’agitazione dello scorso giugno.

Uno stato d’agitazione che si chiude, portando un risultato importante sul fronte del sostegno agli organici e alla qualità dei servizi. A conferma degli impegni assunti nei tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali, arrivano i primi risultati concreti e, con la conclusione della vertenza, nuovi impegni che rafforzano ulteriormente il percorso avviato nei mesi scorsi.

“Abbiamo investito 4,5 milioni di euro sul personale del Comune, portando il turnover al 102% per il 2026, una scelta che nasce da una convinzione: dietro ogni servizio che il Comune offre alla città ci sono persone, competenze e responsabilità – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – oltre la metà delle assunzioni previste sarà destinata a potenziare la scuola, la sicurezza e i servizi ai cittadini, ambiti essenziali per la vita quotidiana delle persone. In questi mesi, attraverso 22 tavoli, abbiamo ricostruito un confronto aperto con tutte le sigle sindacali e dato risposta a richieste che il comparto avanzava da anni. Per questo ringrazio le organizzazioni sindacali per la serietà con cui hanno partecipato a questo percorso, l’assessora Rita Bruzzone, la Direzione del Personale, tutte le direzioni e gli assessori per il lavoro svolto. La chiusura dello stato di agitazione è un risultato significativo ed è un punto di partenza. Per il 2027 è previsto un turnover del 75% e stiamo già lavorando per superare questa percentuale. Si chiude una vertenza e si apre una nuova fase: la strada è tracciata e vogliamo continuare a lavorare per il bene dell’Ente, valorizzando chi ogni giorno lo fa funzionare e rafforzando i servizi per le cittadine e i cittadini”.

“Si tratta di numeri che raccontano una scelta precisa: investire nel personale significa investire nei servizi pubblici e nella qualità della vita dei cittadini e delle cittadine – spiega l’assessora al Personale Rita Bruzzone – l’accordo raggiunto rappresenta anche un riconoscimento del valore del confronto sindacale. Le criticità sollevate dalle organizzazioni dei lavoratori hanno trovato un’interlocuzione da parte dell’amministrazione e, soprattutto, una traduzione in interventi concreti. La chiusura dello stato di agitazione non rappresenta dunque un punto di arrivo, ma l’avvio di una nuova fase, nella quale continuare a lavorare sull’organizzazione del lavoro, sulla valorizzazione del personale, sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi pubblici. L’obiettivo resta quello di costruire un Comune più forte, capace di valorizzare chi vi lavora e di garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze della città. Voglio fare il mio sentito ringraziamento alle organizzazioni sindacali per un confronto che è sempre rimasto tale. Voglio ringraziare anche la sindaca Salis e la giunta, insieme al vicesindaco; inoltre ringrazio il direttore generale e tutte le direzioni per il lavoro fatto insieme. Quando abbiamo iniziato questo percorso ho detto che questa amministrazione si è sentita investita della responsabilità di dare risposte alle lavoratrici e ai lavoratori, alla città che ci ha scelto per il cambiamento. Oggi ribadisco che noi ci siamo e vogliamo lavorare per una Genova che offra servizi pubblici e che consenta dignità ai nostri e alle nostre dipendenti”.

La conclusione dello stato di agitazione segna anche un ulteriore passo avanti. Nel corso del confronto che ha portato alla chiusura della vertenza, l’amministrazione ha assunto ulteriori impegni economici e organizzativi per intervenire sulle criticità evidenziate dalle organizzazioni sindacali. Si tratta di un impegno che si aggiunge, e non si sostituisce, alle risorse già messe in campo a luglio. Una scelta che conferma la volontà dell’amministrazione di considerare il personale come una risorsa indispensabile per garantire servizi pubblici efficienti e di qualità.

Il rafforzamento interessa in particolare alcuni dei settori strategici per la città, a partire da scuola, Polizia Locale, servizi sociali e decentramento. Particolarmente significativo è l’intervento sul settore educativo e scolastico. Sono 42 le assunzioni di personale a tempo indeterminato già effettuate o in corso di assunzione, alle quali si aggiungono 90 assunzioni a tempo determinato, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità dei servizi educativi e di rispondere in maniera efficace alle esigenze delle famiglie.

Sul fronte della sicurezza e della presenza sul territorio, sono state effettuate 30 assunzioni a tempo indeterminato di operatori di Polizia Locale, rafforzando un settore fondamentale per la città. Interventi sono previsti inoltre per i servizi sociali, con l’assunzione a tempo indeterminato di 14 assistenti sociali, e per il decentramento, dove sono in completamento le 25 assunzioni previste, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei Municipi e dei servizi di prossimità di essere sempre più vicini ai cittadini e alle cittadine.