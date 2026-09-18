Chiavari, la stagione balneare continua: il servizio comunale di noleggio ombrelloni e lettini continua fino a novembre.

Chiavari. Prosegue, anche oltre la stagione estiva, il servizio comunale di noleggio di ombrelloni, lettini e sedie regista sulla spiaggia libera di Marina Giulia. Il Comune di Chiavari ha infatti deciso di prorogare l’iniziativa, gestita dalla società in house Marina Chiavari Srl, mantenendo invariate condizioni e tariffe.

Fino al 1° ottobre il servizio sarà attivo tutti i giorni, dalle 9 alle 19. Successivamente, e fino al 1° novembre, sarà garantito nei fine settimana, il sabato e la domenica, dalle 10.30 alle 17, sempre sulla spiaggia di Marina Giulia.

Resta invariata la tariffa unica di 5 euro al giorno per ciascuna attrezzatura, valida per ombrelloni, lettini e sedie regista.

Per usufruire del servizio sarà sufficiente effettuare il pagamento, in contanti o con carta, presso la cassa automatica presente sulla passeggiata e presentare la ricevuta al personale in spiaggia per il ritiro dell’attrezzatura.

«I numeri registrati durante l’estate, sia in termini di presenze sia di incassi, confermano il successo di questo servizio e ci hanno spinto a prolungarlo – dichiara il sindaco Federico Messuti –. Vogliamo che Chiavari possa vivere e valorizzare il proprio mare anche oltre i mesi estivi, con spiagge sempre più accessibili, curate e dotate di servizi. Estendere il noleggio anche in autunno significa dare continuità ad un’iniziativa che ha funzionato bene e rendere il nostro litorale sempre più attrattivo per residenti e visitatori».