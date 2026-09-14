Chiavari, domenica 20 settembre torna la Festa dello Sport: il centro città diventa una grande palestra a cielo aperto

Chiavari. Domenica 20 settembre a Chiavari torna la Festa dello Sport, la manifestazione organizzata dal Comune di Chiavari – Assessorato allo Sport, in collaborazione con l’Associazione Culturale Tigullio Eventi e il CSI Comitato di Chiavari.

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, coinvolgendo l’intero centro cittadino con 48 associazioni e realtà sportive presenti e centinaia di giovani atleti impegnati in esibizioni, dimostrazioni e attività aperte al pubblico.

Via Martiri della Liberazione, via Vittorio Veneto, corso Garibaldi, piazza Matteotti, piazza Mazzini e piazza Roma si trasformeranno per un giorno in una grande palestra a cielo aperto, con spazi dedicati alle diverse discipline e la possibilità per bambini, ragazzi e famiglie di conoscere da vicino l’offerta sportiva del territorio.

Dal basket alla danza, dal tennis al judo, dalla pallavolo al calcio, passando per scherma, arti marziali, nuoto, voga, danza aerea, fitness e numerose altre attività: un grande open day diffuso nel cuore di Chiavari, pensato per avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e permettere alle associazioni di presentare le proprie attività.

Un appuntamento dedicato non soltanto agli atleti, ma anche a famiglie, allenatori, istruttori ed educatori, con al centro il valore dello sport come occasione di crescita, socializzazione, benessere e condivisione.

«La Festa dello Sport è ormai uno degli appuntamenti più partecipati della nostra città – dichiara Gianluca Ratto, assessore allo Sport del Comune di Chiavari – Vogliamo portare lo sport fuori dagli impianti e direttamente nelle piazze e nelle vie del centro, mostrando quanto sia ricca l’offerta sportiva chiavarese. Per un’intera giornata bambini e ragazzi potranno vedere, provare, conoscere discipline diverse e incontrare direttamente associazioni ed istruttori. È anche un modo per valorizzare il grande lavoro che le società sportive svolgono durante tutto l’anno, soprattutto con i più giovani».