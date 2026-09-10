Chiavari, completati gli interventi nei giardini delle scuole: nuova pavimentazione a Caperana

Chiavari. A una settimana dall’inizio del nuovo anno scolastico, il Comune di Chiavari ha concluso gli interventi programmati per il 2026 nei giardini di diversi plessi cittadini, con lavori dedicati alla riqualificazione e alla manutenzione delle pavimentazioni in erba sintetica

L’intervento principale ha riguardato la scuola primaria di Caperana, dove è stato realizzato un nuovo manto sintetico nell’area esterna della scuola, nell’ambito del programma previsto dal Comune per il triennio 2026-2028, per un importo complessivo di oltre 25.500 euro.

Parallelamente sono stati completati gli interventi di pulizia, spazzolatura e sanificazione delle superfici in erba sintetica già presenti nei giardini della scuola primaria Ri Piani, dell’infanzia di Ri Basso, della scuola primaria Fara, della scuola primaria Solari, dell’infanzia Don Bosco di Caperana e dell’infanzia di corso Millo.

“Accanto alla realizzazione di nuovi plessi, come la scuola dell’infanzia Mazzini Est, continuiamo ad investire nella manutenzione ordinaria e nella cura delle strutture esistenti. Sono due aspetti dello stesso impegno: creare nuove strutture e mantenere quelle già presenti funzionali, accoglienti e adeguate alle esigenze di bambini, famiglie e personale scolastico. È un impegno che portiamo avanti con continuità, perché una scuola migliore passa anche dall’attenzione quotidiana agli spazi che la circondano”, spiegano Michela Canepa, assessore all’Istruzione, e Alessandro Monti, consigliere incaricato alle scuole.