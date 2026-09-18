Chiavari, al via i lavori per il prolungamento del lungomare Esuli Italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia verso Preli

Chiavari. Sono iniziati i lavori per il prolungamento del lungomare Esuli Italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia, un intervento che consentirà di estendere la passeggiata verso ponente fino al ricongiungimento con via Preli. Il cantiere è stato avviato e la ditta incaricata sta procedendo con la demolizione del primo muro presente nell’area.

Il nuovo tratto si svilupperà tra la zona adiacente al Grand Hotel Torre Fara e l’area degli ex Bagni Gabbiano, dando continuità al percorso pedonale lungo la costa. Il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova piazza affacciata sul mare, pensata come spazio di incontro e sosta a disposizione di cittadini e visitatori.

La nuova passeggiata riprenderà i colori e i materiali di quella esistente, con una pavimentazione in pietra integrata da inserti legno. Saranno inoltre realizzate ampie aiuole, aree verdi con essenze ad alto fusto, spazi attrezzati per l’attività fisica e il gioco e gradinate multifunzionali in corrispondenza dell’accesso alla spiaggia.

L’intervento comprende anche un nuovo impianto di illuminazione pubblica e l’installazione di elementi di arredo urbano, con l’obiettivo di rendere maggiormente accessibile, fruibile e attrattiva un’area strategica del litorale, rafforzando il collegamento tra il centro cittadino e il quartiere di Preli. Il quadro economico complessivo dell’opera è di 1.270.000 euro.

«Il prolungamento della passeggiata e la realizzazione della nuova piazza ci permetteranno di restituire alla città un nuovo spazio pubblico affacciato sul litorale, più curato, accessibile ed accogliente. Un intervento che dà continuità al percorso di riqualificazione del lungomare chiavarese e guarda già ai prossimi sviluppi, con l’intenzione di estendere la passeggiata anche verso levante, dalla Bocciofila fino al Lido» dichiara il sindaco, Federico Messuti.