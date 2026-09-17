Champagnat, la piazzetta pedonale in via Caprera accende le polemiche: “Danni ai commercianti”

Genova. Polemiche nel Levante genovese per la mini-pedonalizzazione di una piazzetta all’angolo tra via Caprera e via Orsini, nel quartiere di Albaro. L’opera fa parte degli oneri di urbanizzazione del contestato progetto di riqualificazione dell’istituto Champagnat che porterà in quella zona un nuovo supermercato oltre agli impianti sportivi.

I timori dei commercianti sono legati anche al riassetto dello slargo sul lato nord dell’incrocio, area in cui nelle scorse settimane sono iniziati i lavori. Dove finora c’erano stalli merci, posti moto e una manciata di parcheggi Blu Area il progetto prevede la chiusura al traffico con realizzazione di aiuole, sedute e il recupero della pensilina esistente.

In mattinata si è svolto un sopralluogo con gli assessori Emilio Robotti e Francesca Coppola. A protestare è ancora l’ex assessora Paola Bordilli (Lega) che aveva già presentato un’interrogazione sul tema a Tursi: “Il commercio e la vivibilità dei residenti non si toccano, vanno difesi. L’assetto deciso dall’attuale giunta comunale comporterebbe infatti la perdita di un numero eccessivo di parcheggi, sia ordinari sia riservati alle operazioni di carico e scarico delle merci. Una prospettiva che rischia di danneggiare pesantemente il tessuto economico e commerciale della zona e, allo stesso tempo, di compromettere la vivibilità del quartiere per i residenti. Non possiamo permettere che questo intervento vada a discapito di chi lavora e crea valore sul territorio”.

Durante il sopralluogo l’assessora municipale Paola Cerri ha individuato e ipotizzato, insieme alla presidente di Municipio Anna Palmieri, alcune soluzioni alternative per ricavare nuovi posti auto, stalli per le moto e spazi destinati al carico e scarico delle merci. Ma in prima istanza la Lega chiede alla giunta di fare dietrofront e tornare al progetto condiviso con la cittadinanza nel marzo 2025, senza “calare dall’alto” gli interventi.

“Abbiamo ascoltato i commercianti – riferisce al termine l’assessora Coppola -. Faremo un tavolo tecnico con loro e le parti tecniche comune per recepire le richieste degli stalli merci, non nella piazza ma nelle aree limitrofe. Abbiamo anche esplorato alcune possibilità”.

L’assessora in aula rossa aveva ricordato che i commercianti erano stati avvisati della partenza dei lavori e che il progetto uscito dall’assemblea pubblica del 2025 non era mai stato inserito formalmente in variante. Quello in via di realizzazione, quindi, è il progetto approvato in conferenza dei servizi, senza modifiche all’assetto della piazzetta. Quell’area “fa parte degli oneri di urbanizzazione proposti all’amministrazione come miglioramento della sicurezza stradale, del microclima e della qualità della vita”, precisava Coppola assicurando l’impegno dell’amministrazione per “venire incontro a una richiesta legittima dei commercianti“.