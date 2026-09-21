Cesare Massone (Galliera) eletto presidente nazionale dei dermatologi ospedalieri

Genova. Cesare Massone, direttore della struttura complessa di Dermatologia dell’ospedale Galliera di Genova, è stato nominato presidente nazionale dell’Associazione dermatologi ospedalieri italiani.

Massone guiderà il nuovo consiglio direttivo con l’obiettivo di rafforzare il ruolo centrale della dermatologia pubblica e ospedaliera in Italia.

La nomina rappresenta un prestigioso riconoscimento per la carriera professionale di Massone e per l’eccellenza clinica e scientifica espressa dall’ospedale Galliera a livello nazionale.

“Sono onorato di poter rappresentare la dermatologia ospedaliera Italiana e ringrazio tutti coloro i quali hanno sostenuto la candidatura del nuovo consiglio direttivo”, ha dichiarato il neo eletto presidente Adoi.

“Insieme ai consiglieri lavoreremo uniti per offrire collaborazione e proposte concrete alle istituzioni, ai medici di medicina generale e ai nostri pazienti”, ha aggiunto.

“Sotto la nuova presidenza, Adoi continuerà a promuovere l’aggiornamento scientifico e il dialogo strategico con il servizio sanitario nazionale, puntando sull’innovazione terapeutica e sul consolidamento delle reti di assistenza sul territorio”.