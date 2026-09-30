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Nuotata

Cervo bloccato in mare a Lavagna: evacuata la spiaggia per recuperarlo

Ha raggiunto la costa passando dalla foce dell'Entella, rimanendo però disorientato dalla presenza di molte persone sull'arenile

Lavagna. Mattinata movimenta a Cavi di Lavagna, dove un cervo di grosse dimensioni è stato recuperato in mare dopo che, raggiunte le onde attraverso l’Entella, era rimasto bloccato sulla spiaggia, spaventato dal contesto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e personale veterinario.

L’allarme è scattato quando l’animale è stato avvistato mentre percorreva l’alveo del fiume verso la foce, spingendosi successivamente al largo a causa dello spavento provocato dalla presenza di passanti e dai rumori della zona. Per consentire le operazioni in sicurezza, si è resa necessaria l’evacuazione temporanea della spiaggia libera nei pressi della bocciofila. Sul posto sono intervenute da terra le pattuglie dei Carabinieri, della Forestale, della Polizia Locale di Lavagna e gli agenti della Vigilanza Faunistica Regionale, mentre in mare ha operato la Guardia Costiera.

I soccorritori hanno indirizzato l’ungulato verso la riva all’altezza di Cavi Borgo. Intorno alle ore 12:00 l’animale è stato bloccato sulla battigia e sedato. Affidato alle cure del personale specializzato, il cervo verrà reinserito nel proprio habitat naturale al termine degli accertamenti sul suo stato di salute.

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