“Pattuglione” in centro storico, quattro denunce e 8mila euro di multa per tre gastronomie

Genova. Nuovo “pattuglione” della polizia in centro storico, tra Prè e Principe, cui hanno partecipato anche funzionari della Asl 3 genovese e della polizia locale per procedere ai controlli in ristoranti e locali pubblici.

Gl agenti hanno pattugliato la zona dell’ex Ghetto, via Gramsci, vico Largo, via Pré, via del Campo, via Balbi e l’area di piazza Principe, l’interno della stazione e la fermata della metro Darsena.

Sessanta in totale le persone identificate, una decina accompagnata in questura per accertamenti, e quattro denunciate. Un 37enne italiano, in particolare, è stato denunciato per furto con strappo dopo avere rubato la borsa a un’anziana donna nella zona della Commenda. È stato rintracciato ai truogoli di Santa Brigida anche grazie alla descrizione fornita.

Nel corso del servizio sono state controllate tre gastronomie, di cui due etniche, in via del Campo, via Lomellini e via Prè, tutte sanzionate per un importo complessivo di 8.000 euro per irregolarità varie, fra cui sporcizia nei locali, mancanza di acqua calda, assenza di zanzariere, assenza di piano di autocontrollo, mancata procedura del dispositivo HACCP.