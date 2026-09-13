In centro storico con cinque smartphone e hashish: denunciato

Genova. Un uomo di 27 anni è stato denunciato dalla polizia per ricettazione e spaccio dopo essere stato trovato con cinque smartphone e oltre 5 grammi di hashish.

Il controllo è scattato la notte scorsa in vico delle Compere. Gli agenti erano impegnati in un servizio anti degrado e spaccio nel centro storico, e quando hanno fermato il 27enne lo hanno perquisito trovando i cinque telefoni, di cui lui non ha saputo giustificare la provenienza. La perquisizione ha portato alla luce anche la droga.

Il 27enne è stato denunciato, la sua posizione è al vaglio dell’ufficio immigrazione.