In centro storico una nuova camminata per la sicurezza. Attivi i presidi fissi tra Pré e Banchi

Genova. “No al degrado, per la sicurezza e la vivibilità”. È lo slogan che il gruppo Facebook “Angeli del centro storico” ha usato per presentare la passeggiata serale organizzata per giovedì 24 settembre nei vicoli della città vecchia.

A partire dalle 20 i partecipanti si riuniranno in piazza Caricamento per percorrere piazza Banchi, piazza delle Vigne, via della Maddalena, vi San Luca, via del Campo, piazza don Gallo, via Pré e la Commenda, arrivando poi alla stazione marittima. La richiesta è di partecipare alla camminata con magliette bianche.

La stessa associazione, che si definisce “apartitica”, aveva organizzato una mobilitazione simile a luglio cui avevano partecipato residenti e commercianti.

Lunedì, intanto, è partito il nuovo piano di controlli della polizia locale potenziati con presidi “semi fissi” nelle zone di Prè, ex Ghetto e nell’area Maddalena-San Luca-Mele-Banchi. Il modello è quello già utilizzato in Darsena, ma in scala più larga.

Nell’area di Prè e dell’ex Ghetto è stato istituito un presidio operativo ad alta visibilità, in particolare in piazza Santa Fede e nelle immediate vicinanze, affiancato da pattuglie dinamiche nei vicoli e nelle strade circostanti. Analogo modello è stato adottato nella zona Maddalena-San Luca-Mele-Banchi, con un presidio in piazza Banchi e pattugliamenti continui lungo via San Luca, vico delle Mele, via della Maddalena e Sottoripa.