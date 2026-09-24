Genova. Il rumore di fischietti per sovrastare “i suoni del degrado” e tante magliette bianche, così è andata in scena nella serata di oggi, giovedì 24 settembre, la seconda manifestazione organizzata dagli “Angeli del centro storico”, come ha deciso di chiamarsi il gruppo nato attorno a una pagina Facebook incentrata sulla denuncia di situazioni di degrado nella città vecchia.

Una camminata “non partitica”, hanno sottolineato più volte gli organizzatori che, nei giorni scorsi avevano chiesto anche ai politici che avessero voluto partecipare di non strumentalizzare l’iniziativa: anche questa sera erano presenti, tra gli altri, numerosi consiglieri comunali, municipali e rappresentanti di partiti di centrodestra.

Ma anche una camminata “pacifica”, hanno sottolineato allo stesso modo, in risposta ad altri comitati (come il gruppo giovanile CS124 e la rete di quartiere Ama-Maddalena) che hanno criticato messaggi e modalità utilizzate dagli “angeli”. Non ci sono state da parte di questi gruppi “contro-manifestazioni” come qualcuno aveva ipotizzato alla vigilia, ma al termine della “camminata” si è sfiorata la collisione con un gruppo di anarchici che poi si è scontrato con la polizia.

In occasione della camminata di questa sera gli “angeli del centro storico” hanno voluto avanzare alcune proposte basate sulle segnalazioni raccolte tra residenti e commercianti. “Le criticità riguardano sicurezza, microcriminalità, spaccio, degrado, rifiuti, illuminazione, occupazione degli spazi pubblici e progressivo impoverimento del tessuto commerciale“, dicono. In corteo anche alcuni rappresentanti della comunità bengalesi, in gran parte commercianti proprio nei vicoli attraversati dalla manifestazione.

Le proposte degli “angeli del centro storico”

Gli “angeli” chiedono quindi alle istituzioni un piano straordinario e coordinato per il centro storico, maggiore presenza delle forze dell’ordine e maggiore coordinamento tra polizia locale, altre forze e istituzioni, interventi contro spaccio e microcriminalità non occasionali, ma un’attività costante che impedisca che i problemi semplicemente si spostino da una via all’altra. Nei giorni scorsi molti dei post sulla pagina degli “angeli del centro storico” erano un attacco all’amministrazione comunale sul tema dei presidi di polizia locale, considerati insufficienti se non del tutto assenti.

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Camminata contro degrado e criminalità degli “angeli del centro storico”

Si chiede inoltre più illuminazione e maggiore manutenzione, un intervento sociale insieme a quello sulla sicurezza, attenzione ai minori stranieri non accompagnati e alle situazioni di fragilità, tutela e rilancio del commercio di vicinato, controlli sulle attività ricettive e sulle locazioni turistiche e un tavolo permanente sul centro storico che riunisca Comune, municipio, prefettura, questura, polizia locale, servizi sociali, commercianti, residenti e rappresentanti del territorio.

Molti di questi punti sono anche alla base, almeno sulla carta, del piano per il centro storico che il Comune di Genova sta già cercando di predisporre con la collaborazione del ministero dell’Interno e su cui nei giorni scorsi si è svolta una riunione operativa a Roma. Nelle prossime settimane il Viminale farà sapere quali saranno le disponibilità in termini di potenziamento degli organici di polizia e di fondi per l’assunzioni di agenti di polizia locale.

Le critiche degli altri comitati del centro storico

I giovani di CS124, realtà legata alla galassia antifascista cittadina, nei giorni precedenti alla camminata hanno voluto prendere le distanze dall’iniziativa criticando la ricerca di una “militarizzazione” dei caruggi come soluzione per i problemi che non vengono negati: “Con una concentrazione di 1 agente ogni 150-200 abitanti contro una media nazionale di 1 ogni 250 e una presenza ossessiva di telecamere, la percezione di insicurezza nel centro storico di Genova rimane altissima. La risposta puramente securitaria e repressiva ha ampiamente mostrato i suoi limiti”.

“L’insicurezza non la crea lo straniero – sottolineano – ma l’abbandono delle istituzioni, a impoverire il quartiere sono le politiche dei tagli, dalla sanità, ai trasporti alle politiche abitative, alla turistificazione di massa, la vera sicurezza nasce dalla ricostruzione del tessuto sociale”.

Critica anche la rete Ama – Maddalena che sostanzialmente si domanda dove fossero “gli angeli del centro storico” negli anni precedenti e attacca il comitato per avere definito “bulli” i ragazzi del gruppo CS124: “Mentre la cronaca raccontava omicidi, sparatorie, accoltellamenti e violenze sessuali AMa c’era, per strada, accanto alle vittime, e nelle sedi istituzionali. Noi scegliamo partecipazione, proposte e soluzioni, la contrapposizione aggressiva e la delegittimazione di chi esprime un dissenso non rappresentano il nostro modo di affrontarne le asperità”.

“I veri nemici del centro storico non sono i nostri giovani che anzi, vivaddio si impegnano e portano novità e cambiamento nel dibattito e soprattutto nelle azioni, il nostro primario nemico è chiunque abbia un atteggiamento predatorio e terroristico della nostra Maddalena, ogni nostra attività è volta a dar coraggio, collaborare con l’istituzione e rifugge da qualsiasi idea imposta che allontani o spaventi abitanti, commercio e associazionismo da qui. Cosa che ha evidentemente puntato a fare il precedente governo della città. La Maddalena merita confronto, non intimidazione”.