La cena condivisa sbarca a Marassi: la tavolata di quartiere in via Tortosa. Tutte le modifiche alla viabilità

Genova. Dopo il successo riscontrato in altri quartieri, la “Cena condivisa” sbarca a Marassi, il popoloso quartiere della Valbisagno, che si prepara a vivere una giornata e serata di convivialità il prossimo venerdì 18 settembre, grazie all’iniziativa del Civ “Nel Cuore di Marassi” con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio III Bassa Val Bisagno.

L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 18 in Via Tortosa, dove verranno allestiti 50 metri di tavolate e panche distribuiti sia nella parte alta sia in quella bassa della via. L’evento prevede una formula aperta e partecipativa: i cittadini potranno accomodarsi liberamente portando da casa il proprio cibo, le bevande e l’occorrente per la cena, con l’invito alla condivisione tra i presenti. La serata sarà animata da banchi creativi, intrattenimento con truccabimbi e dj set affidati a Ivan DJ e Dany J.

Gli organizzatori, sui canali social del Civ, hanno ricordato le principali “regole” per trascorrere una serata di allegria e condivisione: i partecipanti sono infatti invitati a liberare il posto una volta terminato di cenare per far spazio ad altri residenti e a smaltire la spazzatura negli appositi contenitori. In caso di maltempo, l’iniziativa verrà rinviata.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, la Direzione Mobilità Urbana del Comune di Genova ha disposto alcune modifiche al traffico. Dalle ore 15 di venerdì 18 settembre alle ore 00:30 del giorno successivo sarà in vigore il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, su ambo i lati, nell’intero tratto di Via Tortosa compreso tra Piazza Galileo Ferraris e Corso De Stefanis, e nel tratto compreso tra Corso De Stefanis e Via Del Piano.