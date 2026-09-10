Celivo, dopo 26 anni cambia la direzione: arriva Maura Turchi 

Genova. Il Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Genova (Celivo) ha una nuova direttrice: Maura Turchi, nominata nel mese di agosto, succede a Simona Tartarini, che ha guidato il centro per 26 anni.

Da 24 anni nello staff del Celivo, Maura Turchi ha costruito nel tempo una conoscenza profonda della sua realtà, delle persone che ne fanno parte e del rapporto con gli Enti del Terzo Settore e il volontariato del territorio. Il suo percorso all’interno del Celivo le ha permesso di sviluppare un’esperienza ampia e trasversale, unendo competenze organizzative e gestionali alla conoscenza diretta delle attività e dei progetti del Centro. Nel corso degli anni ha seguito da vicino l’evoluzione dell’organizzazione, contribuendo alla gestione delle attività interne, in particolare in qualità di responsabile dell’area amministrativa, e alla realizzazione di iniziative rivolte al volontariato, alla scuola e al territorio.

Il nuovo incarico si inserisce quindi nel segno della continuità, con la volontà di valorizzare il lavoro costruito finora e allo stesso tempo guardare al futuro con nuove prospettive, rafforzando il ruolo del Celivo come punto di riferimento per il volontariato e gli ETS del territorio.

“Assumere la direzione del Celivo è un passo importante e, allo stesso tempo, una bella opportunità per continuare a contribuire alla crescita di una realtà che conosco bene e in cui credo – è stato il commento di Turchi – Affronto questo nuovo incarico con entusiasmo, ma anche con grande senso di responsabilità, con la volontà di dare continuità al lavoro fatto finora e di guardare al futuro con nuove idee e nuove prospettive. Credo molto nel lavoro di squadra e nel valore delle persone: insieme possiamo continuare a rafforzare il ruolo del Centro e il suo legame con il territori”..

“Il Celivo entra in una nuova fase della propria storia: un modello organizzativo che valorizza le competenze interne rafforza la capacità di innovare e investe sullo sviluppo delle relazioni con istituzioni, enti e reti del Terzo Settore. Una scelta che ci permetterà di essere ancora più presenti nel sostenere il volontariato del nostro territorio”, ha detto il presidente Stefano Dossi.