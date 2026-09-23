Castiglione Chiavarese: dopo 12 anni riapre il MuCast

Castiglione Chiavarese. Sabato 26 settembre 2026, dopo dodici anni, riapre il MuCast di Masso, nel Comune di Castiglione Chiavarese. Il Polo archeominerario torna ad accogliere il pubblico dalle ore 15, in un appuntamento che coincide anche con il trentennale delle prime campagne di scavo a Monte Loreto, uno dei siti chiave per l’archeologia mineraria preistorica in Liguria.

L’iniziativa “A trent’anni dalla prima campagna di scavo a Monte Loreto” prevede alle 15.30 gli interventi “Collaborare alla conoscenza”, “Quando il rame cambiò il mondo” a cura di Fabio Negrino (Università di Genova) e “Monte Loreto: dalla scoperta al museo” a cura di Roberto Maggi. A seguire, visita libera alle sale del MuCast e ai siti della miniera preistorica e moderna. Ingresso gratuito.

La manifestazione si inserisce nelle Giornate Europee del Patrimonio e prevede, alla mattina alle 10.30, una visita guidata gratuita al MuSel di Sestri Levante a tema “Dalla pietra al metallo… più di 5000 anni fa”, dedicata alla produzione e allo sfruttamento delle risorse nell’Età del Rame (Prenotazione obbligatoria allo IAT di Sestri Levante | tel. 0185 478530 – iat@mediaterraneo.it) a cui parteciperanno anche Nadia Campana, funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, Paola Chella, funzionaria della Direzione dei Musei Nazionali della Liguria e Francesco Ghizzani Marcia, Direttore del Museo Archeologico di Chiavari.

Un filo di rame lega idealmente le due miniere, quella di Libiola sopra Sestri Levante e quella di Monte Loreto a Masso: attraverso reperti, ricerche archeologiche e percorsi di valorizzazione, oggi le tracce di quel filo compongono un unico Sistema Museale dei Poli di Sestri Levante e Castiglione Chiavarese la cui direttrice è Marzia Dentone: “Le Giornate Europee del Patrimonio ci offrono l’occasione di raccontare non soltanto due musei, ma un territorio e le relazioni che lo attraversano. L’obiettivo è proprio quello di costruire una relazione sempre più forte tra i due poli, perché il patrimonio archeologico acquista ancora più valore quando viene raccontato come parte di una storia comune”.

Il sindaco di Castiglione Chiavarese Giovanni Collorado e l’assessore Claudio Cafferata dichiarano in una nota congiunta: “La riapertura del MuCast è un momento importante per tutta la nostra comunità. Restituire alla cittadinanza e ai visitatori questo luogo significa valorizzare una parte importante della storia di Castiglione Chiavarese e, nello stesso tempo, aprire nuove prospettive per la conoscenza e la promozione del nostro territorio. È molto importante il percorso che ha portato alla nomina di Marzia Dentone alla direzione del Sistema Museale MuSel e MuCast e la prospettiva di rafforzare ulteriormente la collaborazione con il Museo Archeologico di Chiavari”.

Il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e l’assessore Maura Caleffi aggiungono: “Nessun museo racconta davvero la propria storia se resta isolato: è mettendo in dialogo Sestri Levante e Castiglione Chiavarese, il MuSel e il MuCast, che riusciamo a restituire il senso pieno di una tappa importante della storia dell’uomo, come quella del rame, che ha legato queste comunità”.

Per l’intero weekend il MuSel di Sestri Levante proporrà l’ingresso promozionale a 3 euro, con un piccolo omaggio per i visitatori; apertura sabato e domenica 9-13 e 14-17.