Savignone, torna la Castagnata dei Fieschi: appuntamento dal 2 al 4 ottobre

Savignone. Con l’autunno, nell’entroterra, ritornano anche le castagnate. Il 2, 3 e 4 ottobre 2026 si terrà a Savignone la trentesima edizione della Castagnata dei Fieschi.

Tre giorni di cultura, musica, rievocazione storica e tradizione, nel cuore del borgo. “Ritrovarsi intorno ad un evento collettivo dopo l’estate è scommettere ancora sulla socialità per continuare ad alimentare il piacere della condivisione e dell’incontro – spiega il sindaco di Savignone Antonio Bigotti – Le feste di paese non sono eventi vuoti, portano un messaggio importante: l’entroterra vive se le persone possono contare sulla presenza delle istituzioni intorno all’aggregazione e ai servizi e, naturalmente, sull’impegno messo in campo dalle associazioni”.

Il programma

Venerdì 2 ottobre, ore 17:30, presso l’Associazione Altra Valle Scrivia: incontro letterario con l’autrice Rosa J. Pintus “Rapsodia Italiana. Il sangue, la memoria, l’inganno.” Una saga familiare e civile che attraversa la storia italiana del Novecento e tenta di interpretarne le macerie. Un documento intenso che dà voce alle ferite non rimarginate e ai destini intrecciati tra la Liguria della Val Petronio e della Valle Scrivia, Roma e il Mediterraneo. A seguire Apericastagna.

Sabato 3 ottobre, ore 16:00, Sala del Consiglio Comunale: presentazione del libro “Per non morir” di Adriano Sansa, magistrato, già Sindaco di Genova.

Ore 17:00, Piazza Italo Ghelfi, Apericastagna in musica con il duo Paola Franciosi e Diego Bertone. Aperitivi al sapore di castagna a cura dei Bar di Piazza Italo Ghelfi.

Ore 21:15, Salone della Musica di Palazzo Fieschi,

“Acustic Musical”. Raffinata reinterpretazione dei più celebri brani tratti dai grandi musical di Broadway, con la voce di Valeria Bruzzone.

Domenica 4 ottobre – La grande festa.

Dalle 12:30 Pasta e fagioli a cura del Gruppo Alpini di Savignone.

Dalle15:00, Piazza Italo Ghelfi:

degustazione di caldarroste, vino e panini con la mostardella, a cura dei volontari del Gruppo Alpini Savignone.

Corteo storico per le vie del borgo con: Sbandieratori dei Sestieri e Musici del Libero Comune Marinaro di Ventimiglia, Gruppo Storico Voltri, Gruppo Storico Feudo Polcevera, Gruppo Storico San Giorgio, Gruppo Storico Sestrese e con la partecipazione speciale di una rappresentanza della Corte dei Fieschi di Casella.

Dalle ore 16:00: Concerto dei Pulin and the Little Mice.

Dieci anni di avventura musicale tra blues acustico, musica irlandese, country, bluegrass, old-time, musica hawaiana e folk del Quebec. Una proposta originale con strumenti primitivi come cucchiai, washboard, jug e un modo antico e genuino di fare musica.

Mercatino per tutta la giornata con leccornie dolci e salate.