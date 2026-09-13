Case, il mercato riparte dalla costa all’entroterra: la mappa dei prezzi in provincia di Genova

Genova. A Genova, nel mese di agosto, il prezzo medio delle case era di 1.807 euro al metro quadro, l’8,8% in più rispetto ad agosto 2025. Dieci anni fa, ad agosto 2016, il prezzo medio era di 1.901 euro a metro quadrato.

I dati arrivano dall’ultimo report di Idealista, che evidenzia come in Liguria si sia raggiunto un nuovo massimo storico in termini di prezzi: 2.671 euro al metro quadro. Genova, con Roma, segna i progressi più consistenti, ma se in città il prezzo medio è di 1.807 euro al metro quadrato, in provincia arriva a 2.309 euro.

Osservando nel dettaglio il mercato immobiliare in provincia di Genova, l’aumento annuale più significativo si registra a Ne, dove i prezzi sono cresciuti del 23,2%, raggiungendo i 769 euro al metro quadrato. Seguono Mignanego, con un incremento del 21,9% e un valore medio di 900 euro al metro quadrato, Leivi (+15,6%, 2.540 euro al metro quadrato) e Moconesi (+14,4%, 755 euro al metro quadrato). In crescita anche Bogliasco, che registra un +13,3% e arriva a 4.110 euro al metro quadrato, e Uscio (+13,6%, 1.048 euro al metro quadrato).

Tra i comuni in cui i prezzi sono invece diminuiti maggiormente nell’ultimo anno spicca Borzonasca, con un calo del 21,7% e un valore medio di 539 euro al metro quadrato. Seguono Masone (-14,9%, 655 euro al metro quadrato), San Colombano Certenoli (-11,6%, 973 euro al metro quadrato), b (-6,2%, 2.792 euro al metro quadrato) e Busalla (-5,9%, 547 euro al metro quadrato).

Prezzi delle case a Genova e provincia: dove costano di più

Il comune più caro della provincia è Santa Margherita Ligure, con un prezzo medio di 5.801 euro al metro quadrato. Seguono Camogli, a 5.207 euro, Pieve Ligure, a 4.944 euro, Zoagli, a 4.528 euro, e Bogliasco, a 4.110 euro al metro quadrato.

Senza grandi sorprese si tratt di località costiere, dove la vicinanza al mare e la domanda di seconde case contribuiscono a mantenere i valori immobiliari su livelli elevati.

Dove costano meno

All’estremo opposto si trovano alcuni comuni dell’entroterra. Il prezzo più basso è quello di Rossiglione, con 525 euro al metro quadrato, seguito da Borzonasca, a 539 euro, e Busalla, a 547 euro. Tra le località più economiche figurano anche Masone, con 655 euro al metro quadrato, Torriglia, a 658 euro, e Savignone, a 662 euro.

La forbice tra i valori immobiliari resta quindi molto ampia: dai 525 euro al metro quadrato di Rossiglione ai 5.801 euro di Santa Margherita Ligure, con una differenza di oltre undici volte.