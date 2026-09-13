  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il report

Case, il mercato riparte dalla costa all’entroterra: la mappa dei prezzi in provincia di Genova

Dai 525 euro al metro quadrato di Rossiglione ai 5.801 euro di Santa Margherita Ligure, ecco dove costano di più (e di meno)

panorama vista genova case palazzi

Genova. A Genova, nel mese di agosto, il prezzo medio delle case era di 1.807 euro al metro quadro, l’8,8% in più rispetto ad agosto 2025. Dieci anni fa, ad agosto 2016, il prezzo medio era di 1.901 euro a metro quadrato.

I dati arrivano dall’ultimo report di Idealista, che evidenzia come in Liguria si sia raggiunto un nuovo massimo storico in termini di prezzi: 2.671 euro al metro quadro. Genova, con Roma, segna i progressi più consistenti, ma se in città il prezzo medio è di 1.807 euro al metro quadrato, in provincia arriva a 2.309 euro.

Osservando nel dettaglio il mercato immobiliare in provincia di Genova, l’aumento annuale più significativo si registra a Ne, dove i prezzi sono cresciuti del 23,2%, raggiungendo i 769 euro al metro quadrato. Seguono Mignanego, con un incremento del 21,9% e un valore medio di 900 euro al metro quadrato, Leivi (+15,6%, 2.540 euro al metro quadrato) e Moconesi (+14,4%, 755 euro al metro quadrato). In crescita anche Bogliasco, che registra un +13,3% e arriva a 4.110 euro al metro quadrato, e Uscio (+13,6%, 1.048 euro al metro quadrato).

Tra i comuni in cui i prezzi sono invece diminuiti maggiormente nell’ultimo anno spicca Borzonasca, con un calo del 21,7% e un valore medio di 539 euro al metro quadrato. Seguono Masone (-14,9%, 655 euro al metro quadrato), San Colombano Certenoli (-11,6%, 973 euro al metro quadrato), b (-6,2%, 2.792 euro al metro quadrato) e Busalla (-5,9%, 547 euro al metro quadrato).

Prezzi delle case a Genova e provincia: dove costano di più

Il comune più caro della provincia è Santa Margherita Ligure, con un prezzo medio di 5.801 euro al metro quadrato. Seguono Camogli, a 5.207 euro, Pieve Ligure, a 4.944 euro, Zoagli, a 4.528 euro, e Bogliasco, a 4.110 euro al metro quadrato.

Senza grandi sorprese si tratt di località costiere, dove la vicinanza al mare e la domanda di seconde case contribuiscono a mantenere i valori immobiliari su livelli elevati.

Dove costano meno

All’estremo opposto si trovano alcuni comuni dell’entroterra. Il prezzo più basso è quello di Rossiglione, con 525 euro al metro quadrato, seguito da Borzonasca, a 539 euro, e Busalla, a 547 euro. Tra le località più economiche figurano anche Masone, con 655 euro al metro quadrato, Torriglia, a 658 euro, e Savignone, a 662 euro.

La forbice tra i valori immobiliari resta quindi molto ampia: dai 525 euro al metro quadrato di Rossiglione ai 5.801 euro di Santa Margherita Ligure, con una differenza di oltre undici volte.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.