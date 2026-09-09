Diabete, tumori e malattie cardiovascolari: una giornata di consulenze gratuite nelle case della comunità genovese

Genova. Consulenze specialistiche gratuite, giovedì 17 settembre, nelle casa della comunità genovesi.

L’iniziativa è legata alla giornata mondiale per la sicurezza del paziente, e alle consulenze specialistiche personalizzate affianca infopoint, attività di informazione e prevenzione. Le case della comunità interessate sono Fiumara, Assarotti e Bolzaneto, oltre all’ambulatorio Mobile Asl 3 di Recco. L’accesso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

“Cure sicure per le malattie non trasmissibili” è il tema della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2026, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per richiamare l’attenzione sulla sicurezza dei percorsi di cura delle persone che convivono con patologie croniche, tra cui malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie croniche, disturbi della salute mentale e tumori.

L’iniziativa intende promuovere una maggiore consapevolezza sul valore della sicurezza delle cure, con particolare attenzione alla prevenzione e alla corretta gestione delle patologie croniche. I cittadini potranno incontrare gli specialisti, ricevere informazioni personalizzate e rivolgersi alle associazioni presenti per ascolto e supporto.

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