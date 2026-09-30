Casarza Ligure: nuovo corso di spagnolo a Villa Sottanis

Casarza Ligure. Il Polo Culturale Multifunzionale di Villa Sottanis a Casarza Ligure arricchisce la propria offerta formativa con un’importante novità: il lancio del corso di lingua spagnola “Español para todo el mundo“, promosso dall’Associazione Culturale Lo Stregatto.

Il percorso nasce con la precisa vocazione di essere un’opportunità di apprendimento inclusiva, accessibile a chiunque desideri avvicinarsi alla lingua spagnola indipendentemente dall’età anagrafica o dal livello di partenza. Un approccio formulato dalla docente sulla base di un’esperienza pluriennale nel settore dell’insegnamento scolastico — sviluppata sia nella scuola secondaria di primo grado anche a Casarza Ligure, sia nell’istruzione per adulti della scuola secondaria di secondo grado — che dimostra come la curiosità e l’interesse personale costituiscano i principali fattori per il successo nell’apprendimento.

Il progetto didattico adotta un metodo informale, rilassato e partecipativo, finalizzato a garantire un ambiente d’aula sereno e stimolante in cui il benessere e il coinvolgimento dei corsisti guidino l’assimilazione delle strutture linguistiche. Più che una semplice sequenza di lezioni grammaticali, il corso fornirà gli strumenti necessari per comunicare agevolmente in spagnolo e si proporrà come un viaggio nella lingua e nella cultura dei popoli che lo parlano.

Le lezioni si svolgeranno presso il Polo Culturale Multifunzionale di Villa Sottanis, in via Vittorio Annuti 36 a Casarza Ligure.

Informazioni e iscrizioni: Per informazioni sul programma, sui costi e sulle modalità di adesione è possibile rivolgersi direttamente alla docente contattandola via whatsapp o telefono al numero 329 0753015 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo info.lostregatto@gmail.com.