Compie dieci anni la nuova Carta dei diritti della bambina, un documento che va oltre la tutela

Genova. In occasione del decimo anniversario della risoluzione che ha portato alla nuova Carta dei diritti della bambina BPW Europe, il comitato interassociativo Carta dei diritti della Bambina-Genova prosegue nell’azione di diffusione dei principi enunciati nella Carta per la tutela dei diritti delle bambine e delle adolescenti, affinché condizionamenti sociali ed esperienze traumatiche non ne compromettano il pieno sviluppo e la realizzazione di sé durante il delicato passaggio dall’età evolutiva a quella adulta.

Adele De Leo, coordinatrice del Comitato interassociativo Carta dei diritti della Bambina-Genova, scrive:

Costruire il futuro delle giovani donne significa fornire loro un ampio ventaglio di opportunità e competenze sia umanistiche che scientifiche. Solo così potranno affrontare da protagoniste e non da semplici comparse le grandi sfide del domani: la transizione digitale e la sostenibilità. Il processo di parità richiede un lungo periodo di sedimentazione per attecchire nella coscienza collettiva. L’equità di genere va concepita come motore di crescita sociale ed economica; non un comportamento virtuoso con carattere di eccezionalità o di mera concessione, ma un modus vivendi che deve entrare a far parte della nostra quotidianità, da coltivare fin dalla nascita, come diritto fondamentale. Il Comitato Interassociativo, rappresentativo di ventisette entità di natura diversa pubblica e privata sostiene questo documento, unico nel panorama della letteratura di genere, quale strumento strategico di accelerazione del processo di uguaglianza di genere, contro ogni forma di discriminazione e violenza fisica, psichica ed economica, null’altro basata che sul sesso.

Diritto alla parità dalla nascita e la bellezza della diversità

Questi gli assiomi su cui si basa l’azione del Comitato Interassociativo dal suo esordio nel 2013, quando ritenne opportuno attualizzare il testo originario della Carta del 1997 sulla base della successiva normativa in materia, quali l’incipit, la dignità della persona, l’attenzione alla disabilità, la medicina di genere per l’infanzia e l‘adolescenza, la tutela dell‘immagine, la giustizia come elemento fondante del diritto alla parità. Il 30 settembre 2016 le integrazioni vennero accolte e formalizzate dalla BPW Europe, matrice del documento, con apposita Risoluzione nel corso del Meeting delle presidenti europee BPW con la denominazione La Nuova Carta dei Diritti della Bambina.

Educazione, istruzione, formazione sono i pilastri su cui si poggia una società che ambisce a definirsi civile. È dalla primissima infanzia che bisogna agire per inculcare nei giovani valori come il rispetto e la convivenza pacifica allo scopo di armonizzare le differenze e contrastare le discriminazioni. La Carta è un documento che va ben oltre la tutela delle bambine, si configura come leva strategica imprescindibile per garantire la piena parità sostanziale dalla nascita. Essenziali a questi fini il ruolo della famiglia e della scuola, istituti per eccellenza deputati a fornire alle bambine gli strumenti utili a liberare le loro potenzialità superando concetti aprioristici limitativi. La Carta integra in chiave di genere, senza tuttavia alcuna contrapposizione la Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e della Adolescenza, alla quale peraltro si ispira, tenendo conto, a differenza di questa, delle diversità che il genere comporta, affinché in ogni luogo della terra non ci siano alibi per disattendere o peggio violare il diritto alla dignità dell’essere. Particolare attenzione il Comitato Interassociativo sta rivolgendo all’articolo 5, che riconosce a ogni bambina il diritto «di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta di crescere come cittadina consapevole».

La scelta non è casuale, a maggior ragione dettata dalla ricorrenza nel 2026 degli ottant’anni dal primo voto delle donne. L’educazione economica e alla vita pubblica sono funzionali a quella cittadinanza attiva e consapevole, invocata nell’art. 5, che non può esimersi dalla conoscenza e formazione in materia economica e finanziaria. Il divario di genere nell’alfabetizzazione finanziaria è molto accentuato nel nostro Paese, limita l’indipendenza economica e l’autonomia nelle decisioni a lungo termine. Agevolare la precoce familiarizzazione con questi temi già dai primi gradi di istruzione può contribuire ad un maggiore livello di competenze economiche e finanziarie e a una maggiore consapevolezza nell’affrontare le scelte future. Il decennale è l’occasione per chiedere agli enti che già l’hanno adottata di riesaminarla e darne concreta attuazione. Non si tratta solo di un doveroso atto di giustizia nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, ma anche di innescare un circolo virtuoso di crescita economica e di innovazione. Come ebbe a dire un autorevole rappresentante istituzionale nel corso di un dibattito pubblico: nella Carta c’è tutto, c’è il futuro della donna. Cominciamo a costruire dalle bambine il futuro di questo nuovo mondo, più equo, inclusivo, sostenibile.