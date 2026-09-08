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Appuntamento

Al Carmine arriva il repessin d’autunno. E il “mostro mercato” torna al centro del dibattito

I banchetti con abbigliamento, accessori e altri oggetti usati verranno allestiti da via Vallechiara in tutte le creuze. L'occasione sarà buona per tornare a discutere del futuro degli spazi

Mercato carmine e piazzetta

Genova. Dopo quello di primavera, il repessin torna nel centro storico per l’autunno, questa volta spostandosi di qualche chilometro. L’appuntamento sarà infatti al Carmine, per l’intera giornata di sabato 3 ottobre.

I banchetti con abbigliamento, accessori e altri oggetti usati verranno allestiti lungo via Vallechiara, in piazza del Carmine e salendo sino a piazza dell’Olivella e salita di Carbonara, “invadendo” tutte creuze, e nel corso della giornata verranno organizzati eventi collaterali, dallo yoga alla musica passando per il ballo.

L’evento è organizzato dall’associazione CarMine e dall’associazione AMA, e l’occasione sarà buona anche per mostrare alla città una zona che da tempo chiede che il suo “punto focale”, il mercato, ribattezzato dall’associazione “mostro mercato”, abbia finalmente una destinazione definitiva e sia integrato nel tessuto economico e sociale del quartiere.

Dopo le gestioni fallimentari degli anni scorsi e un lungo periodo di chiusura il Comune ha deciso di destinare gli spazi del mercato a eventi. A marzo il Comune aveva annunciato che in mancanza di un business plan sostenibile verrà avviato l’iter per far decadere la concessione al Consorzio del Carmine di Gian Battista Costa e Adriano Anselmi. La concessione attuale è stata rinnovata nel 2022 (senza bando) ed è in vigore sino al 2027.

Negli anni in cui il consorzio si è occupato del rilancio del mercato si sono alternate tre gestioni fallimentari. L’ultima, affidata a un consorzio in cui spiccavano Dalf carni e Porcavacca, ha gettato la spugna a fine luglio 2025, dopo appena quattro mesi dalla riapertura. L’assessora comunale al Commercio, Tiziana Beghin, aveva chiesto al consorzio di presentare un business plan in tempo per la riapertura a settembre, ma a oggi nulla è stato ufficializzato. Tra le ipotesi c’era quella di mettere a disposizione delle società il mercato per organizzare eventi e iniziative, ma sarebbe necessario rivedere il piano di sicurezza.

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