Al Carmine arriva il repessin d’autunno. E il “mostro mercato” torna al centro del dibattito

Genova. Dopo quello di primavera, il repessin torna nel centro storico per l’autunno, questa volta spostandosi di qualche chilometro. L’appuntamento sarà infatti al Carmine, per l’intera giornata di sabato 3 ottobre.

I banchetti con abbigliamento, accessori e altri oggetti usati verranno allestiti lungo via Vallechiara, in piazza del Carmine e salendo sino a piazza dell’Olivella e salita di Carbonara, “invadendo” tutte creuze, e nel corso della giornata verranno organizzati eventi collaterali, dallo yoga alla musica passando per il ballo.

L’evento è organizzato dall’associazione CarMine e dall’associazione AMA, e l’occasione sarà buona anche per mostrare alla città una zona che da tempo chiede che il suo “punto focale”, il mercato, ribattezzato dall’associazione “mostro mercato”, abbia finalmente una destinazione definitiva e sia integrato nel tessuto economico e sociale del quartiere.

Dopo le gestioni fallimentari degli anni scorsi e un lungo periodo di chiusura il Comune ha deciso di destinare gli spazi del mercato a eventi. A marzo il Comune aveva annunciato che in mancanza di un business plan sostenibile verrà avviato l’iter per far decadere la concessione al Consorzio del Carmine di Gian Battista Costa e Adriano Anselmi. La concessione attuale è stata rinnovata nel 2022 (senza bando) ed è in vigore sino al 2027.

Negli anni in cui il consorzio si è occupato del rilancio del mercato si sono alternate tre gestioni fallimentari. L’ultima, affidata a un consorzio in cui spiccavano Dalf carni e Porcavacca, ha gettato la spugna a fine luglio 2025, dopo appena quattro mesi dalla riapertura. L’assessora comunale al Commercio, Tiziana Beghin, aveva chiesto al consorzio di presentare un business plan in tempo per la riapertura a settembre, ma a oggi nulla è stato ufficializzato. Tra le ipotesi c’era quella di mettere a disposizione delle società il mercato per organizzare eventi e iniziative, ma sarebbe necessario rivedere il piano di sicurezza.