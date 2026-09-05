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Episodio

Compleanno di una detenuta nel carcere di Pontedecimo, la torta la ritira un’agente della penitenziaria

La notizia riportata dal sindacato Uilpa. Il segretario Pagani: "Inaccettabile, il corpo non è un servizio di catering, chi ha impartito l'ordine deve assumersene la responsabilità"

Carcere di Pontedecimo, le foto della Uil Pa

Genova. Una agente di polizia penitenziaria sarebbe stata incaricata con la macchina di servizio, e in orario di lavoro, di andare a ritirare in pasticceria una torta di compleanno per una detenuta.

Secondo quanto denunciato dal sindacato Uil Fp è quanto accaduto nel carcere di Genova Pontedecimo. Fabio Pagani, segretario della Uilpa polizia penitenziaria si dice indignato: “Un fatto gravissimo e un’umiliazione per il corpo di polizia penitenziaria – scrive in una nota – non credevamo fosse possibile arrivare a tanto. Abbiamo pensato a uno scherzo, invece la notizia ci è stata confermata. È inaccettabile”.

“La polizia penitenziaria non è un servizio di catering, non è un servizio di consegne e non è al servizio delle feste di compleanno ma è chiamato a garantire sicurezza, ordine e legalità all’interno degli istituti penitenziari. Chi ha impartito un simile ordine deve assumersi la responsabilità di spiegare perché si sia ritenuto necessario utilizzare personale e mezzi della Penitenziaria per simili amenità”, continua.

“Chiediamo al provveditore e al capo del Dap di intervenire immediatamente accertando chi abbia disposto il servizio e con quale motivazione”, conclude il sindacalista.

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