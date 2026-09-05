Compleanno di una detenuta nel carcere di Pontedecimo, la torta la ritira un’agente della penitenziaria

Genova. Una agente di polizia penitenziaria sarebbe stata incaricata con la macchina di servizio, e in orario di lavoro, di andare a ritirare in pasticceria una torta di compleanno per una detenuta.

Secondo quanto denunciato dal sindacato Uil Fp è quanto accaduto nel carcere di Genova Pontedecimo. Fabio Pagani, segretario della Uilpa polizia penitenziaria si dice indignato: “Un fatto gravissimo e un’umiliazione per il corpo di polizia penitenziaria – scrive in una nota – non credevamo fosse possibile arrivare a tanto. Abbiamo pensato a uno scherzo, invece la notizia ci è stata confermata. È inaccettabile”.

“La polizia penitenziaria non è un servizio di catering, non è un servizio di consegne e non è al servizio delle feste di compleanno ma è chiamato a garantire sicurezza, ordine e legalità all’interno degli istituti penitenziari. Chi ha impartito un simile ordine deve assumersi la responsabilità di spiegare perché si sia ritenuto necessario utilizzare personale e mezzi della Penitenziaria per simili amenità”, continua.

“Chiediamo al provveditore e al capo del Dap di intervenire immediatamente accertando chi abbia disposto il servizio e con quale motivazione”, conclude il sindacalista.