Carcere di Pontedecimo, la Uil Fp denuncia: “Detenuta minaccia di morte e sputa a un’agente”

Genova. Un nuovo grave episodio segnalato nella casa circondariale di Genova Pontedecimo. Secondo quanto riferito dalla Uil Fp Polizia Penitenziaria, nella serata di ieri una detenuta italiana, ristretta nell’istituto dal 2023 e con una posizione appellante per reati di tentato omicidio, durante la somministrazione della terapia avrebbe sputato in faccia a un’agente di polizia penitenziaria, rivolgendole ripetute minacce di morte.

Un episodio che, secondo il sindacato, si inserisce in un quadro di crescente criticità all’interno dell’istituto.

A intervenire è Fabio Pagani, segretario Uil Fp Polizia penitenziaria: “Siamo di fronte all’ennesimo episodio che dimostra quanto sia diventata difficile e pericolosa la situazione a Genova Pontedecimo. Un’agente aggredita con uno sputo in faccia e minacciata di morte mentre sta semplicemente svolgendo il proprio servizio. La domanda è una sola: chi sta garantendo la sicurezza a Pontedecimo?”.

Pagani denuncia una situazione che, a suo giudizio, richiede un intervento immediato dell’Amministrazione penitenziaria. “Gli agenti sono chiamati quotidianamente a fronteggiare aggressioni, devastazioni, minacce e situazioni di grave criticità. Eppure, mentre il personale è lasciato a gestire in prima linea le emergenze, abbiamo la sensazione che le priorità della direzione siano altre”.

Il segretario della Uil Fp Polizia penitenziaria aggiunge: “Forse il direttore è più impegnato ad autorizzare le torte per le detenute che festeggiano il compleanno che a preoccuparsi della sicurezza di un istituto che, sotto il profilo organizzativo e della sicurezza, appare completamente a bagno”.

Per la Uil Fp Polizia penitenziaria non è più tempo di attendere. “Chiediamo all’Amministrazione penitenziaria di intervenire immediatamente. Vogliamo sapere quali misure concrete verranno adottate per tutelare il personale, come si intenda gestire una detenuta che, secondo quanto ci viene riferito, sarebbe stata protagonista di reiterate condotte violente e quali iniziative siano state assunte dopo questo gravissimo episodio”. Pagani conclude con un appello diretto: “A Pontedecimo non serve più aspettare: serve intervenire. La polizia penitenziaria non può essere l’agnello sacrificale del sistema e non può essere lasciata sola a gestire le conseguenze di una situazione di sicurezza che presenta criticità sempre più difficili da ignorare. La tutela degli agenti deve tornare a essere una priorità”.