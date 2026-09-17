Santa Margherita Ligure, Andrea Stallone è il nuovo comandante dei carabinieri

Santa Margherita Ligure. Cambio ai vertici della compagna dei carabinieri di Santa Margherita. Dal 16 settembre il nuovo comandante è il tenente Andrea Stallone, classe 1990, originario di Campobasso.

Stallone si è laureato in Scienze Giuridiche nel 2015 e, successivamente, in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Tra i suoi percorsi formativi rientrano la specializzazione in psicologia investigativa, corsi in tecniche di esame testimoniale e criminalistica, per la gestione dell’ordine pubblico e per l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Il nuovo comandante ha intrapreso la vita militare nel 2009 arruolandosi nell’Esercito Italiano, per poi transitare nell’Arma frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, la Scuola Allievi Marescialli di Velletri e, nel 2020, la Scuola Ufficiali.

Dal 2014 al 2018 ha ricoperto, con il grado di maresciallo, l’incarico di comandante della stazione carabinieri di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo. Al termine del percorso formativo ha comandato, fino al 2023, il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Crotone. Successivamente ha prestato servizio a Roma, in qualità di aiutante di campo del vice comandante generale dell’Arma, e a Milano, dove ha ricoperto l’incarico di aiutante di campo del comandante interregionale carabinieri “Pastrengo”.