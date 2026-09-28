A San Benigno il cantiere Iren per il teleriscaldamento: “Così si prevengono guasti in inverno”

Genova. Andrà avanti fino a metà ottobre il cantiere di Iren Energia a San Benigno per la sostituzione di un tratto di tubazioni del teleriscaldamento, impianto unico nel panorama genovese che serve buona parte della zona di Sampierdarena. Le lavorazioni interessano da un paio di settimane via Balleydier all’incrocio con via di Francia, un punto nevralgico per la viabilità e i collegamenti con il porto.

“Stiamo effettuando il rinnovo di un tratto di doppia tubazione – spiega Pietro Profumo, responsabile del teleriscaldamento a Genova per Iren Energia -. Si tratta di circa una ventina di metri di un diametro più elevato di dorsale principale (200 millimetri) e un’altra ventina di metri di uno stacco di utenza di diametro inferiore (125 millimetri). L’intervento di rinnovo è atto a prevenire guasti durante la stagione invernale, quando eventuali criticità comporterebbero un intervento in pronto intervento, con maggiori disagi sia alla viabilità sia all’utenza stessa”.

Durante il periodo estivo, quando non c’era necessità di riscaldamento degli ambienti, sono stati eseguiti numerosi interventi di rinnovo. In inverno avverranno solo operazioni puntuali con un minore impatto. Nel frattempo si pianificheranno le sostituzioni da effettuare nel 2027 una volta terminato il freddo.

“Il teleriscaldamento – spiega Profumo – ha un’estensione di circa 8 chilometri di doppia tubazione e interessa la zona di Sampierdarena. A partire dalla centrale della Fiumara, serve utenze distribuite tra via Cantore, la zona di San Benigno, via Balbi Piovera, la zona stessa della Fiumara l’area di via Daste, via Molteni e via Avio. Le utenze collegate sono 43 per poco meno di 2 milioni di metri cubi di volumetria teleriscaldata, che nell’ultima stagione termica ha portato a circa 20 GWh di calore erogato ai cittadini. È una rete che risale al 1990 e che nel corso degli anni ha subito interventi di rinnovo. In particolare, negli ultimi tre anni abbiamo rinnovato più del 20% della rete complessiva.

Iren ha predisposto sul perimetro dell’area di cantiere un telo con QR Code che rimanda al sito dell’azienda: inserendo l’indirizzo si possono avere informazioni sulle date di inizio e di fine lavori e sulle eventuali modifiche alla viabilità. Esiste inoltre inoltre un numero verde dedicato: 800255533. “Per le attività produttive e i residenti della zona – ricorda Profumo – abbiamo fornito in anticipo all’inizio del cantiere le informazioni riguardanti le modifiche alla viabilità, in modo che potessero organizzarsi per tempo e cercare di ridurre i disagi”.