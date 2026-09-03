Amianto nel cantiere dell’ex Falegnameria a Pontedecimo. Scatta la variante: 60 giorni in più di lavori

Genova. Il ritrovamento di amianto nel terreno e la presenza di un manufatto non censito hanno imposto una variante in corso d’opera per i lavori di demolizione dell’ex Falegnameria e la successiva realizzazione di un parcheggio pubblico da 30 posti in via Fonderie Grondona, nel quartiere di Pontedecimo. Un imprevisto che ha di fatto reso necessaria una messa in sicurezza supplettiva, con un maggior costo di circa 80mila euro, già approvata dagli uffici comunali.

L’elemento principale che ha reso necessaria la revisione riguarda il riscontro di contaminazione da amianto nei terreni dell’area di cantiere. Le analisi chimiche condotte a seguito di campionamenti approfonditi hanno infatti evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, imponendo la messa in sicurezza provvisoria del sito tramite teli di copertura e l’avvio di una procedura ambientale semplificata. Tra le prescrizioni stabilite dagli enti competenti figurano l’isolamento dei terreni sottostanti, la completa pavimentazione dell’area, la modellazione delle aiuole con terreno vegetale idoneo e il conferimento a discarica dei materiali contaminati secondo le normative di tutela della salute pubblica.

Parallelamente, i rilievi di cantiere hanno palesato la presenza di un manufatto non presente sui mappali e una quota di campagna differente rispetto alle previsioni iniziali. Per questo motivo sono state rimodulate le opere strutturali previste.

Secondo quanto sottolineato dalla determinazione dirigenziale, il maggior costo però non inciderà sul quadro economico dell’opera che resta intorno ai 473mila euro, e che quindi viene coperto con trasferimenti previsti dalla convenzione con Rfi. La variante necessità però di più tempo – il cantiere è partito lo scorso ottobre – per cui il cronoprogramma dei lavori è stato aggiornato con una proroga di 60 giorni delle attività di cantiere.