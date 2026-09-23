Genova. Una passeggiata da Boccadasse a piazza Rossetti, lungo corso Italia, per raccontare cosa significa davvero adottare un cane. È l’iniziativa che l’associazione Una, associazione che gestisce il canile comunale di Monte Contessa, ha organizzato con il patrocinio del Comune per raccontare le storie che sono dietro a un animale finito in un box, un passato a volte fatto di maltrattamenti, altre di abbandono, altre di un’attesa interminabile per trovare la persona giusta.

L’appuntamento con “Camminando verso casa. Storie di cani adottati e felici” è per domenica 27 settembre: i cani in cerca di adozione saranno i protagonisti della camminata, che partirà alle 13 dalla chiesa di Sant’Antonio alle 15.15. La passeggiata si concluderà in piazza Rossetti intorno alle 16.15, e il pomeriggio in compagnia proseguirà con un momento dedicato alle testimonianze e ai racconti delle adozioni e, dalle 17 alle 18.30, prenderà il via l’idea speciale di sfilata, dedicata ai cani adottati.

Nessuna gara di bellezza, nessun podio: a sfilare saranno storie. Cani anziani, giovani, timidi, esuberanti, arrivati da percorsi diversi e diventati, ciascuno a modo proprio, parte di una famiglia. L’obiettivo dell’iniziativa è riportare l’adozione alla sua dimensione più concreta e più vera. Non un gesto dettato dall’emozione del momento, ma una scelta consapevole, costruita sulla compatibilità, sulla conoscenza e sulla responsabilità.

La giornata vuole anche richiamare l’attenzione sul lavoro quotidiano che precede ogni adozione, dal recupero alle cure veterinario sino ai percorsi educativi. Per questo “Camminando verso casa” non sarà soltanto una festa, ma anche un’occasione per raccontare il lavoro di operatori, veterinari e volontari e per avvicinare i cittadini alla realtà del canile Municipale Monte Contessa, al quale sarà destinato l’intero ricavato della manifestazione.

Il messaggio che accompagnerà la giornata è semplice: “L’amore non si compra, si sceglie.” Comincia quando, fra tanti sguardi, uno ci fa fermare. Cresce nella pazienza di conoscersi, nella fiducia conquistata, nei piccoli gesti di ogni giorno. Adottare è scegliere di esserci, anche quando sarà meno facile.

La passeggiata da Boccadasse a Piazza Rossetti sarà aperta a tutti e senza necessità di registrazione. Per partecipare alla sfilata sarà invece possibile iscrivere il proprio cane direttamente in Piazza Rossetti dalle ore 15 alle 17, compilando una breve scheda con la sua storia e alcune curiosità. La partecipazione sarà a offerta libera.