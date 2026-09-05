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Campionati giovanili professionisti

Campionati Primavera: vince l’Entella, pareggiano Genoa, Sampdoria e Spezia

Squadre liguri imbattute.

Sampdoria Primavera

Genova. Esordio vincente della Virtus Entella, che supera (3-1) il Brescia, nel campionato Priamavera 2, pareggiano Genoa, Sampdoria e Spezia

Campionato Primavera 1
Si e’ giocata la terza giornata, che ha visto il Genoa pareggiare (3-3) con la Fiorentina.
Le reti rossoblù sono del centrocampista Nicolò Tondi, il difensore sinistro Marcelo Vaz, l’attaccante Francesco Bellone, mentre ad andare a segno per i gigliati sono:
Croci (doppietta) e Jallow
 
Campionato Primavera 2 (Girone A)
 
E’ partito il campionato con le sfide Mantova-Sampdoria, terminata 0-0 ed Entella-Brescia, vinta dai tigullini per 3-1 (doppietta Venturini, Matei, Zanini per i lombardi).
Samp ed Entella si affronteranno sabato 12 settembre, a Bogliasco
 
Campionato Primavera 2 (Girone B)
 
Ascoli-Spezia 1-1 (Ghetti ha realizzato la rete per gli aquilotti)
 
Campionato Primavera 4
Il Torneo inizia il 19 settembre, con il Vado che riposa
I rossoblù esordiranno il 26 settembre, in trasferta, con la Pianesegiocheranno, in casa, il 3 ottobre con l’Ospitaletto 
 
 
 
 
 
 
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