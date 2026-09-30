Campionati nazionali universitari, selezione di Cus Genova e Unige seconda a Sabaudia

Sabaudia. Ottimo risultato per la Selezione Universitaria del CUS Genova e dell’Università di Genova ai Campionati Nazionali Universitari di Canoa e Canottaggio, disputati nel weekend a Sabaudia. La squadra ligure di canottaggio ha conquistato complessivamente otto medaglie, di cui cinque ori, due argenti e un bronzo, chiudendo al secondo posto nel medagliere alle spalle del CUS Insubria. Una spedizione composta da otto atleti e atlete, guidata da Giulio Basso, Responsabile Tecnico, capace di distinguersi sia nelle gare sui 500 metri sia in quelle sui 2000 metri.

Un risultato importante per una selezione profondamente rinnovata rispetto alle passate edizioni. «È stata una trasferta positiva», afferma Giulio Basso, Responsabile Tecnico della spedizione cussina nonché Direttore Tecnico del Rowing Club Genovese, «siamo il secondo CUS nel medagliere dietro all’Insubria e questa è una cosa molto positiva». Una squadra giovane, quella ligure, con solamente tre atleti su otto già presenti nelle precedenti edizioni. «C’è stato un cambio generazionale», sottolinea Basso, «sono ragazzi molto giovani e questo fa ben sperare anche per gli anni prossimi».

Protagonista della spedizione il quattro maschile composto da Matteo Pozzobon, Guglielmo Melegari, Romeo Schirinzi e Federico Bordo, capace di conquistare tre titoli universitari. Sui 500 metri è arrivato l’oro nel quattro senza Senior A maschile, risultato replicato anche sulla distanza dei 2000 metri. Sempre sui 2000 metri i quattro Universitari hanno conquistato il primo posto anche nel quattro con Senior A maschile. A completare il tris di successi sui 500 metri la vittoria nella staffetta 4+/1x, con Matteo Bossone impegnato nel singolo.

Soddisfazioni anche per Martina Fanfani, protagonista di tre podi nella spedizione laziale. Sui 500 metri l’atleta del Rowing Club Genovese ha conquistato l’argento nel doppio misto Senior A insieme a Matteo Bossone, oltre al bronzo nel singolo femminile Senior A. Sui 2000 metri, invece, è arrivato il titolo universitario nel doppio misto Senior A insieme ad Andrea Speciale. A completare il medagliere biancorosso l’argento di Matteo Bossone nel singolo maschile Senior A sui 2000 metri. Sulla stessa distanza sesto posto per il doppio maschile Senior A composto da Andrea Speciale ed Edoardo Barabino.

Una spedizione caratterizzata da un gruppo giovane ma già abituato a confrontarsi con competizioni di alto livello. Tra gli Universitari presenti a Sabaudia anche due atleti reduci da importanti successi internazionali. Guglielmo Melegari ha infatti conquistato l’oro nell’M8+ ai Mondiali Universitari FISU disputati in Canada nel 2026, mentre Martina Fanfani si era laureata campionessa nel Mix 4x ai FISU World University Games Summer, conosciuti anche come “Universiadi”, andati in scena in Germania nel 2025. Esperienze importanti alle quali si aggiungono quelle maturate a livello giovanile da diversi componenti della selezione.

Un gruppo che, nonostante la provenienza da differenti società remiere, ha dimostrato grande affiatamento durante tutta la trasferta. «Sono ragazzi forti che durante l’anno sono avversari, però c’è stima reciproca e vogano volentieri insieme», racconta Basso, «si sta bene ed è veramente un bel gruppo». Un aspetto sottolineato anche dal Presidente del CUS Genova Domenico Vitetta, presente a Sabaudia per seguire da vicino le gare degli Universitari.

Un risultato che assume ulteriore valore considerando il calo numerico della selezione rispetto al passato, legato anche alla riduzione degli iscritti al College Remiero Universitario di Genova Pra’. «Prima partivamo con una base di 14 ragazzi presenti al College», spiega Basso, «poi potevamo completare il gruppo con atleti e atlete esterni». Una situazione differente rispetto a quella attuale, che rende più complicato prendere parte a numerose specialità. «Eravamo pochi ma buoni», sottolinea il tecnico con il sorriso, «con otto ragazzi abbiamo vinto cinque ori e ci siamo difesi veramente bene».

Fondamentale anche il lavoro organizzativo che ha accompagnato gli atleti durante la trasferta. «L’organizzazione è stata veramente strepitosa», afferma Basso, «il Presidente, Arianna e Angelo sono stati fantastici, sempre presenti». Un supporto costante, dunque, per tutta la delegazione biancorossa. «Non ci è mancato mai nulla», aggiunge il tecnico, «sono veramente persone fondamentali per la trasferta e ci tengo a ringraziarle».

La Selezione Universitaria ligure era composta da otto atleti e atlete, tutti iscritti all’Università degli Studi di Genova e provenienti da differenti società remiere. Per il Rowing Club Genovese presenti Matteo Pozzobon, studente di Economia, Federico Bordo, studente di Architettura, Martina Fanfani, studentessa di Psicologia, e Andrea Speciale, studente di Ingegneria. Per la Società Sportiva Murcarolo presenti Guglielmo Melegari, studente di Scienze Politiche, e Matteo Bossone, studente di Economia. A completare la selezione Romeo Schirinzi, tesserato per la SC Sampierdarenesi e studente di Ingegneria, ed Edoardo Barabino, tesserato per il CC Ospedalieri e studente di Giurisprudenza.

«Siamo molto soddisfatti di questi risultati», afferma Domenico Vitetta, Presidente del CUS Genova, «otto medaglie e il secondo posto nel medagliere rappresentano un risultato importante per il nostro CUS e per l’Università di Genova». Un risultato che valorizza anche il lavoro delle società remiere del territorio. «Ho avuto il piacere di seguire i ragazzi direttamente a Sabaudia», aggiunge il Presidente, «e oltre ai risultati mi ha fatto molto piacere vedere un gruppo unito, composto da atlete e atleti di società differenti ma capaci di rappresentare insieme i nostri colori». «Ci tengo a complimentarmi con tutta la squadra e con Giulio Basso per il lavoro svolto», conclude Vitetta, «e a ringraziare tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione di questa trasferta».