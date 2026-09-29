Chiusura del voltino del Campasso, dopo le proteste potenziamento in vista per la navetta Amt

Genova. “Dalla fine di questa settimana o dall’inizio della prossima sarà istituita la fermata Brin per la navetta Amt, sempre la prossima settimana dovremmo avere notizie dal fornitore del servizio sull’introduzione di un mezzo più capiente o di un aumento delle frequenze, servizio che pagherà Cociv”. Lo ha detto l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Emilio Robotti, rispondendo a un’interrogazione della consigliera del Pd Monica Russo.

Russo ha chiesto all’assessore proprio del possibile potenziamento delle navette del Campasso, raccogliendo le richieste del consigliere municipale delegato dem Amedeo Lucia e degli stessi cittadini, emerse durante un’assemblea pubblica. Ha chiesto inoltre quando si potrà fissare un incontro con Rfi e Cociv per discutere piani di riqualificazione del quartiere, che sta vivendo forti disagi legati ai cantieri, così come segnalato da tutte le istituzioni di territorio.

Robotti non ha escluso che i ritardi nell’organizzazione del servizio possano essere stati legati alla situazione di Amt e alla procedura di composizione negoziata della crisi.

“Personalmente il lunedì in cui iniziava il servizio – dice Robotti – mi sono recato al sul posto, ho constatato com’era la situazione, ho discusso con la cittadinanza, che aveva richiesto un’assemblea che però non era stata e non è stata ancora organizzata dal Municipio, e mi sono attivato. In questo momento posso dire che risolte le ultime problematiche, al massimo dovremmo essere verso fine di questa settimana o al massimo all’inizio della prossima la fermata alla metro, quindi per l’intermodalità, sarà attivata, sono comunque già stati fatti tutti i rilievi”.

“Per quanto riguarda la capienza, ho richiesto, soprattutto per il primo periodo, fino a che il passaggio pedonale è chiuso, eh che siano aumentati il numero dei mezzi in queste ore, se non domani dovrei avere la risposta rispetto al fornitore, oppure in alternativa l’aumento eh della frequenza dei mezzi. Chiaramente il tutto, compreso il tracciamento delle fermate, verrà posto a carico di Cociv. Infine, ribadisco di essere assolutamente a disposizione, come tutta l’amministrazione e la Giunta, a un confronto pubblico”.