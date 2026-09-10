Il caldo record allenta la morsa: prima notte non tropicale dopo quasi quattro mesi

Genova. Terminata l’allerta arancione, sulla Liguria resta un’allerta gialla sino alle 15 di giovedì sul centro levante. E le temperature sono finalmente scese, tornando in linea con la media stagionale dopo quasi quattro mesi di caldo record.

A Genova le minime nella notte sono rimaste comunque sopra i 20 gradi, ma le massime hanno iniziato a scendere, anche se non quanto nell’entroterra: 15 gradi tra Borzonasca, Lorsica e Neirone poco dopo le 8 del mattino, contro i 22 del capoluogo ligure. A Santa Stefano d’Aveto il termometro è sceso sino a 12.8 gradi, 11,3 a Pratomollo, a Prato Nevoso la temperatura ha sfiorato i 9 gradi.

Quella appena trascorsa è stata insomma la prima notte non tropicale in gran parte della Liguria: in questa estate 2026, che ha battuto i record di quella famigerata del 2003, le notti tropicali sono state quasi 90, 60 quelle ancor più che tropicali, con minime di almeno 25.

Mercoledì il maltempo ha bersagliato soprattutto la Val Fontanabuona, con parziali esondazioni del torrente Lavagna a San Colombano Certenoli, in frazione Calvari, nei pressi di una scuola che era già stata allagata lo scorso anno. La perturbazione si è poi spostata sullo spezzino, in particolare sulle Cinque Terre.

Il quadro resterà instabile per tutta la giornata di giovedì, e le temperature sono destinate a scendere ancora. Secondo Arpal, il transito della saccatura che ha portato il maltempo sulla regione continuerà a causare temporali anche forti, specie sul Centro Levante in mattinata, con residua instabilità a Ponente nel pomeriggio-sera.

Venerdì sono attese ampie schiarite alternate a passaggi di nubi medio-alte. Sabato ancora variabile, con isolati rovesci, ma da domenica è attesa una nuova rimonta anticiclonica. Le temperature torneranno a salire, anche se dovrebbero rimanere in linea con la media stagionale.