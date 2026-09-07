Caldo, oggi Genova da “bollino giallo”: massime percepite fino a 34 gradi

Genova. Muto nel fine settimana, è stato nuovamente diramato questa mattina il bollettino del ministero della Salute relativo alle ondate di calore e il verdetto è rappresentato da un “bollino giallo” – rischio di livello 1 su 3 – per caldo a Genova nella giornata di oggi, lunedì 7 settembre.

Secondo il bollettino governativo domani, martedì 8, e mercoledì 9 settembre il livello tornerà verde – rischio 0 – ma il risvolto negativo sarà il rischio di temporali anche di forte intensità, come hanno iniziato a prospettare gli esperti meteo, per i quali non è esclusa un’allerta.

Ma in attesa di capire come evolverà la situazione meteo ecco cosa aspettarci per questi tre giorni sul fronte delle temperature.

Oggi a Genova, sempre secondo il ministero della Salute, che utilizza dati del centro epidemiologico del Lazio e del centro meteo dell’Aeronautica, avremmo massime assolute di 28 gradi ma con percezione fino a 34 a causa dell’irraggiamento e dei forti livelli di umidità.

Domani massime a 27 con percepite a 31 gradi, minime comunque nettamente al di sopra della media di stagione con 26 e 27 gradi nelle prime ore dopo l’alba.

L’invito è sempre quello di evitare, se possibile, le uscite nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci.