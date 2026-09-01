Calciomercato Sampdoria, il bilancio finale: Delli Carri l’ultimo arrivo del mercato

Genova. Filippo Delli Carri (classe 1999) è l’ultimo innesto per la Sampdoria per questo calciomercato estivo. Niente colpo in attacco, dunque. A meno che la società non guardi al mercato degli svincolati.

Il difensore centrale, adattabile anche sull’esterno, arriva dal Monza a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto (a una condizione specifica) o diritto di opzione fino al 30 giugno 2027. Cresciuto calcisticamente nel Pescara, Delli Carri completa il proprio percorso di formazione nella Juventus, con la quale disputa il campionato Primavera prima di maturare le prime esperienze tra i professionisti con Rieti e Juventus Under 23. In bianconero colleziona complessivamente 35 presenze e conquista la Coppa Italia di Serie C nella stagione 2019/20.

Nel 2021 approda alla Salernitana, club con il quale fa il proprio esordio in Serie A l’11 dicembre sul campo della Fiorentina. Dopo l’esperienza con il Como, nel gennaio 2023 veste la maglia del Padova, dando inizio a un percorso destinato a diventare una delle pagine più importanti della sua carriera.

In due stagioni e mezzo in biancoscudato, Delli Carri colleziona 102 presenze e 11 reti, affermandosi come uno dei punti di riferimento della formazione veneta. Nell’annata 2024/25 è protagonista della cavalcata che riporta il Padova in Serie B, scendendo in campo da titolare in tutte le 37 gare di campionato e realizzando cinque gol.

Nell’estate del 2025 il trasferimento al Monza, con cui affronta una nuova esperienza nel campionato cadetto, centrando una seconda promozione, prima di intraprendere ora la sua nuova avventura in blucerchiato.

Calciomercato Sampdoria, i movimenti

Delli Carri non è stato l’unico movimento in questo ultimo giorno di mercato: usciti Ghidotti a titolo definitivo al Parma, trattativa sbloccata grazie all’arrivo di Samuele Massolo dal Vicenza, Bellemo si è trasferito al Vicenza a titolo definitivo, via anche Alessandro Pio Riccio, mentre l’attaccante Paratici (17 anni) è andato in prestito con opzione alla Roma. In giornata è stato anche annunciato il difensore svizzero Kevin Mbabu acquisito a titolo definitivo sino al 2028. Risolto consensualmente il contratto di Jordan Ferri.

Contratti a titolo definitivo

A titolo definitivo quest’estate sono arrivate alcune vecchie conoscenze come il difensore Mattia Viti dal Nizza (contratto sino al 2030), il centrocampista Salvatore Esposito dallo Spezia, come previsto dal prestito con obbligo del gennaio scorso, Tjas Begic, centrocampista offensivo dal Parma, il terzino sinistro Manuel Cicconi dalla Carrarese. Purtroppo Viti salterà gran parte della stagione a causa dell’infortunio capitato durante Sampdoria – Juve Stabia.

Tra gli acquisti anche Bjorn Meijer terzino sinistro del Bruges (contratto sino al 2030), che però si è fermato subito anche lui, così come Luca Ravanelli, difensore arrivato dal Monza. In difesa è arrivato con contratto sino al 2028 il danese Stefan Gartenmann.

Altro innesto di qualità è stato quello di Yari Verschaeren (2001), centrocampista belga che ha giocato anche in nazionale maggiore, ha firmato un contratto fino al 2029. L’attaccante norvegese Tobias Lauritsen (negli ultimi tre anni allo Sparta Rotterdam) si è legato al club blucerchiato sino al 2029.

Tra i contratti a titolo definitivo c’è anche quello di Daniel Sinani, il centrocampista offensivo serbo ha firmato sino al 2028.

Di sicuro l’annuncio che ha scatenato maggiore entusiasmo è stato quello di Lorenzo Insigne. L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2028).

I prestiti

Subito abile e arruolato, Antoine Makoumbou (1998) ha rinforzato il centrocampo della Sampdoria, è arrivato in prestito con diritto di opzione dal Samsunspor. Il centrocampista franco-congolese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

In prestito anche il portiere Peter Vindahl, in arrivo dallo Sparta Praga, per lui non un grande inizio di stagione.

Altre uscite

Il portiere Elia Tantalocchi è andato a titolo definitivo al Vicenza. Risolti consensualmente i contratti del portiere Nicholas Scardigno e dell’attaccante Antonino La Gumina. Il centrocampista Stefano Girelli è invece andato a titolo definitivo alla Casertana. Si è conclusa con una cessione a titolo definitivo al Real Oviedo l’esperienza di Estanis Pedrola alla Sampdoria. Il giovane talento della cantera del Barcellona ha vissuto tanti momenti difficili a causa degli innumerevoli infortuni. Lorenzo Malanca invece è andato in prestito al Vado. Altro portiere ceduto è Gaëtan Coucke, andato al Cercle Brugge a titolo definitivo. Victor Narro invece si è trasferito all’Hércules de Alicante C.F. a titolo temporaneo con opzione.