Calciomercato Genoa, il riepilogo dei movimenti in attesa dello sblocco sulla trattativa El Shaarawy

Genova. Con la partenza di Norton-Cuffy e l’arrivo di Cody Drameh per 4,5 milioni si è concluso il calciomercato per il Genoa che ha venduto due gioielli importanti come appunto l’esterno inglese ed Ekhator e mantenuto invece Morten Frendrup.

Il Genoa ha mantenuto l’ossatura difensiva aggiungendo Mitaj a titolo temporaneo dall’Al-Itthiad (prestito oneroso con diritto di riscatto) e il prospetto Puczka arrivato dala Juventus Next Gen.

A centrocampo tanti movimenti: dopo il prestito con obbligo di riscatto di Baldanzi, altri giovani sono entrati a far parte della prima squadra come i due centrocampisti Samuel Wiafe dal Modena e soprattutto quello che in questo inizio stagione si sta facendo già notare, ossia Franz-Ethan Meichtry, arrivato dal Thun. C’è particolare attesa per un altro centrocampista che potrebbe essere determinante soprattutto in chiave offensiva: Hamed Traoré, che sta facendo progressi per il rientro a pieno ritmo. Un acquisto di sicura qualità sulla carta, bisognerà appunto vedere la tenuta fisica. Sul fronte dell’esperienza, sempre in mezzo al campo, è arrivato un nome importante come Djibril Sow dal Siviglia a titolo definitivo e centrocampista della nazionale svizzera.

In attacco, per sostituire Ekuban (che si è accasato oggi al Verona) ed Ekhator, ecco Elias Havel dal Tsv Hartberg e Milutin Osmajić dal Preston North End FC, entrambi a titolo definitivo. Nell’ultimo giorno è arrivato anche in prestito il figlio di Robinho: Robson de Souza Júnior dal Santos, un classe 2007, ha già giocato 19 gare nella serie A brasiliana ed è in possesso di passaporto italiano grazie alla mamma. Per ora sarà aggregato alla Primavera, poi si vedrà.

Diversi anche i colpi nel settore giovanile: l’ultimo è il difensore Alessandro Fabbri (2008) dall’Hellas Verona a titolo definitivo. Franko Hecimovic dalla Lokomotiva Zagabria, terzino sinistro di 17 anni, il talentuoso 2010 Carlos Marino dal Fc Liefering, stessa leva per il difensore Murolo Luigi Junior (svincolato dal Monza). altri colpi per la Primavera sono il difensore Frederico Stradiotto de Moraes dal Palmeiras, il trequartista diciottenne Francesco Maiorano e il terzino sinistro dell’Under 19 Giovanni Lauricella dall’Empoli. Per l’attacco è arrivato Vincenzo Damiano (2008) dall’Atalanta. A titolo temporaneo ecco invece il centrocampista col vizio del gol Nicolò Tondi (2007) dal Lecco e il centrocampista Dylan Andris Judelson (2008) dall’Orlando City.

Il calciomercato è finito, ma non del tutto: lo svincolato El Shaarawy resta una pista che il Genoa sta battendo ancora con convinzione. Le due parti sembrano essere molto vicine. L’ex rossoblù sarebbe un innesto molto utile per dare ulteriore qualità e personalità al Genoa.

Cessioni Genoa

Sul fronte delle uscite principali, persi Malinovskyi che non ha rinnovato per poi trasferirsi in Turchia al Trabzonspor e Leali che anche lui ha rifiutato il rinnovo ed è andato poi al Verona, quelle più pesanti sono state quelle di Norton Cuffy (Hull City) ed Ekhator (Juventus).

Fini è stato ridato in prestito secco al Frosinone, idem Calvani, mentre la stessa formula, ma al Cesena, ha riguardato l’attaccante Debenedetti. Sempre al Frosinone è andato Masini (prestito con obbligo di riscatto). Cuenca è stato dato in prestito con diritto di riscatto al Celta Vigo Fortuna. Tra le cessioni definitive: Vogliacco alla Cremonese, Matturro allo Shakthar Donetsk, Martin al Racing Santander. Tra i giovani tanti movimenti, il più eclatante quello di Scaglione andato proprio oggi al Parma dopo essere stato inseguito da diverse squadre. Il promettente diciottenne Doumbia, già nel giro della prima squadra, è andato invece al Rapid Bucarest in prestito secco.