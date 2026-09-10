Calcio a 5, la Cdm Futsal vince in rimonta nella ripresa: 3-2 al Top Five Futsa

Campo Ligure. Ultima amichevole casalinga per la CDM Futsal che, a Campo Ligure, affronta il Top Five Futsal, formazione torinese che si appresta ad affrontare il campionato di Serie C1. Due tempi da trenta minuti per saggiare il livello della preparazione a dieci giorni dal debutto in campionato in casa del Sulmona. La CDM prende il pallino del gioco fin dai primi minuti ma sono gli ospiti a passare in vantaggio dopo cinque minuti, sfruttando al meglio un errata transizione difensiva della squadra di mister De Jesus. Nonostante le occasioni non manchino, la CDM non riesce a trovare il pari complice un po’ d’imprecisione al momento della finalizzazione. Le palle gol migliori passano dai piedi di Spadafora, Ortisi, Boutabouzi e Babris ma, ogni volta, le conclusioni verso la porta hanno il solo effetto di esaltare i riflessi del portiere avversario. Il primo tempo si chiude quindi sullo 0-1.

A inizio ripresa mister De Jesus schiera in campo tutti i senatori e i ritmi d’attacco della CDM cambiano immediatamente. Nel giro di una manciata di minuti, vanno vicini al gol Boutabouzi e Ortisi, entrambi per due volte, e poi anche Babris ma il punteggio non cambia. Anche dopo i primi cambi, la CDM continua a premere, portando al tiro prima De la Varga e poi Parodi. Ed è proprio il giovane spagnolo a firmare la rete del pareggio a 13 minuti dalla sirena, riuscendo finalmente a capitalizzare la gran mole di occasioni costruite. La CDM sembra finalmente aver stappato la propria gara, tanto che poco dopo arriva anche la rete del sorpasso con una volée mancina del Gallo Ortisi che in diagonale infila la porta avversaria per il 2-1. Passano altri due minuti e il punteggio cambia ancora. Stavolta però è Nicolas D’Atri a pescare il jolly, con una girata di sinistro di prima intenzione su un’imbucata col contagiri di De la Varga. Davvero splendida la rete del classe 2009 che firma così il 3-1.

A quattro minuti dalla fine il Top Five torna in scia: azione in contropiede, ottima uscita di Samu Parodi a sventare il primo tiro ma poi, sulla ribattuta, il portiere della CDM non può nulla. Prima della sirena finale, c’è ancora il tempo per ammirare un paio di ottimi interventi di Samuele Parodi, un palo clamoroso colpito da Guga e il tentativo di capitan Ortisi che, sempre al volo, prova a ripetere la prodezza di pochi minuti prima ma la mira stavolta è leggermente larga. Finisce così, con la vittoria di misura della CDM che sabato pomeriggio tornerà in campo a Caramagna Piemonte, alle 16 per sfidare l’Elledì nell’ultimo test match prima del Sulmona.