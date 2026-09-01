Calcio a 5, la CDM Futsal scalda i muscoli: 11-0 in amichevole

Campo Ligure. Prima uscita stagionale per la nuova CDM Futsal. Con appena una settimana di preparazione sulle gambe e senza i quattro senatori Ortisi, Boutabouzi, Guga e Babris, la squadra di mister Hugo De Jesus è scesa in campo contro il Futsal Club Genova, formazione che si appresta ad affrontare il campionato di Serie C1.

Una CDM a chiarissima impronta giovane, quindi, che però ha saputo interpretare al meglio il match, mettendo subito in campo l’atteggiamento giusto per questo tipo di gare, fondamentali per incamerare minuti ma soprattutto per affinare l’intesa con i compagni in un gruppo fortemente rinnovato rispetto allo scorso anno.

Tre tempi da 15 minuti ciascuno durante i quali mister De Jesus ha fatto ruotare tutti gli effettivi a sua disposizione in questa primissima fase della preparazione. Tre tempi in cui il tecnico della CDM ha soprattutto sfruttato ogni singola azione per dare indicazioni ai giocatori in campo e a quelli in panchina accanto a lui.

Per la cronaca, la gara si è chiusa sul punteggio di 10-0 in favore della CDM, con le reti che portano la firma di Spadafora, Piana, Rossini e Zanello, a cui vanno aggiunte la tripletta di Cadario e le doppiette di Nicolas D’Atri e Diego de la Varga. Il debutto in campionato sul campo del Sulmona è ancora lontano ma le primissime indicazioni sono confortanti.