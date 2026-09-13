Genova. Un uomo di 88 anni è morto dopo una caduta in bicicletta avvenuta una settimana fa.

Il pensionato, Ezio Biagi, è caduto mentre percorreva la galleria Garibaldi in direzione di largo Zecca, la mattina di domenica 6 settembre. Soccorso della Croce Bianca Castelletto e l’automedica Golf 4 era stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Martino. Ricoverato nel reparto di rianimazione, è deceduto in ospedale. Era residente a Sestri Ponente.

Gli accertamenti sull’incidente, quasi certamente autonomo, sono affidati alla sezione Infortunistica della polizia locale. Nel mirino una buca piuttosto profonda nell’asfalto, che potrebbe avere contribuito a far perdere il controllo della bici all’anziano. Non è comunque escluso che l’incidente sia avvenuto a causa di un malore.

Al vaglio i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona. L’uomo è la 15esima vittima su strada da inizio dell’anno.