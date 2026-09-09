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Ronco Scrivia, fungaiolo trova un cadavere nel bosco: indagano i carabinieri

Si tratta di un uomo. Il decesso risalirebbe a mesi fa. Disposta l'autopsia

Antenna nel bosco

Genova. Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un bosco a Ronco Scrivia.  Il ritrovamento risale a ieri pomeriggio.

A chiamare i carabinieri è stato un fungaiolo che si è imbattuto nel corpo con accanto no zaino con dentro alcune bottiglie e medicinali. Al momento la salma non è stata ancora identificata ma secondo i primi riscontri del medico legale il decesso risalirebbe ad alcuni mesi fa.

La procura ha disposto l’autopsia visto che l’esame esterno del cadavere a causa della lunga esposizione dagli agenti esterni, non consente di appurare se ci possano essere ferite sospette. Nel contempo la Procura tenterà di arrivare a dare un nome alla salma anche grazie alle procedure previste dal protocollo per la ricerca delle persone scomparse firmato di recente in Prefettura.

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