Crociata anti burqa, la mozione della Lega a Genova: “Uno sportello contro l’imposizione del velo”

Genova. “Tutelare la dignità, la libertà e i diritti fondamentali di ogni donna sul nostro territorio, contrastando con fermezza ogni forma di segregazione e sottomissione culturale”. Così Paola Bordilli, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Genova annuncia la presentazione, insieme al collega Alessio Bevilacqua, di una mozione urgente volta all’istituzione di un canale comunale dedicato al supporto delle donne vittime di imposizioni culturali, costrizioni alla copertura integrale del volto e segregazione sociale.

“Il velo integrale – dichiara Bordilli – non è un simbolo di libertà, ma una forma di segregazione che annulla l’identità della donna e, con essa, anni di battaglie culturali e sociali. Ne azzera le possibilità di una reale integrazione sociale, linguistica e lavorativa nella nostra comunità, con riflessi drammatici che si ripercuotono anche sulle giovani generazioni e sulle bambine”.

“L’atto accende i riflettori su una realtà spesso invisibile – continuano dalla Lega – straniere che subiscono queste costrizioni in una condizione di profondo isolamento, aggravata dalla preclusione all’apprendimento della lingua italiana. Una barriera che impedisce loro persino di conoscere l’esistenza dei presìdi di tutela sociale e i diritti fondamentali che lo Stato italiano riconosce a ogni individuo”.

“Il sistema dei servizi sociali e di assistenza del Comune di Genova – aggiunge la capogruppo del Carroccio – deve evolvere per intercettare capillarmente queste forme di vulnerabilità, che spesso sfuggono ai tradizionali canali di monitoraggio. Non possiamo voltarci dall’altra parte”.

La mozione della Lega impegna formalmente la sindaca e la giunta su due fronti d’azione: la creazione di un canale specifico di ascolto e segnalazione, una linea di supporto dotata di adeguate competenze linguistiche e interculturali, pienamente integrata con la rete dei centri antiviolenza cittadini. L’obiettivo è attivare protocolli di risposta rapida, in stretta sinergia con la polizia locale – anche attraverso il Nucleo Fasce Deboli, di cui proprio oggi si discute in commissione consiliare – e con le autorità di pubblica sicurezza, garantendo alle vittime percorsi protetti di emersione e affrancamento da forme di coercizione domestica.

Sull’altro fronte, campagne informative capillari con interventi mirati attraverso i centri civici, i servizi demografici e i canali istituzionali del Comune, per diffondere la conoscenza dei diritti delle donne nell’ordinamento italiano e delle sanzioni previste per chi ne limita la libertà, contrastando ogni forma di intollerabile relativismo culturale e religioso.

“Queste misure territoriali – concludono Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua – si affiancano e rafforzano le azioni strutturali che il governo sta studiando a tutela di donne e bambine, nonché le storiche proposte che, come Lega, portiamo avanti da anni, sia a livello nazionale sia europeo, per difendere i valori occidentali, la parità di genere e la libertà individuale”.