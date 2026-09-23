Bucci sottoposto a un intervento al Galliera: già in ufficio, confermati gli impegni

Liguria. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci questa mattina è stato sottoposto con esito positivo, presso i reparti di Dermatologia, Chirurgia Maxillo facciale e Chirurgia plastica dell’Ospedale Galliera, a un piccolo intervento di rimozione di una neoformazione alla cute del naso. Ha eseguito altresì i consueti periodici controlli di follow-up. Lo comunica la Regione Liguria.

Al termine dell’intervento, il presidente è andato direttamente in ufficio e nel pomeriggio sarà a Chiavari per la programmata visita nella città del Tigullio.

Il presidente ringrazia il personale sanitario dell’Ospedale Galliera per l’attenzione e l’alta professionalità che quotidianamente dimostrano nella cura dei pazienti.

Il presidente della Regione ha avuto in passato problemi di salute, superati grazie alle cure.