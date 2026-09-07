Bowling per sordi, quattro medaglie per gli atleti liguri: il premio di Regione Liguria

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente con delega allo Sport Simona Ferro hanno premiato oggi in Regione gli atleti sordi genovesi Domenico Giacubbo e Inna Sharkevych, protagonisti della 13ª edizione dei Campionati Europei di Bowling per Sordi disputati dal 29 giugno al 12 luglio nell’area metropolitana di Bologna, a San Lazzaro di Savena, con la partecipazione di quasi cento atleti provenienti da 18 Paesi.

I due atleti liguri hanno conquistato complessivamente quattro delle sette medaglie ottenute dalla Nazionale italiana nella competizione. Inna Sharkevych ha vinto l’oro nella specialità Tris e l’argento nella gara a squadre femminile, mentre Domenico Giacubbo ha conquistato l’argento nel Doppio e il bronzo nel Tris.

“Quattro medaglie in un Campionato Europeo rappresentano un risultato straordinario e siamo orgogliosi che due atleti liguri abbiano contribuito in maniera così importante al successo della Nazionale italiana – dichiara il presidente Marco Bucci – Inna e Domenico hanno portato la Liguria sul podio europeo e sono un esempio di impegno, preparazione e determinazione. A loro vanno i complimenti di tutta la Regione e l’augurio di raggiungere ancora tanti nuovi traguardi”.

“Questi risultati raccontano nel modo migliore quanto lo sport sappia abbattere le barriere e offrire a ciascuno la possibilità di esprimere il proprio talento – afferma la vicepresidente con delega allo Sport Simona Ferro – La Federazione Sport Sordi Italia svolge un lavoro prezioso nel favorire la pratica sportiva e l’inclusione delle persone sorde, accompagnando gli atleti fino alle più importanti competizioni internazionali. Le quattro medaglie conquistate da Inna Sharkevych e Domenico Giacubbo sono motivo di grande soddisfazione per tutto lo sport ligure: premiarli oggi significa riconoscere non soltanto i loro risultati, ma anche il percorso, il lavoro e la passione che li hanno resi possibili”.