Luoghi del cuore, 2mila firme in dieci giorni per il Bosco dei Frati: scatta il rush finale per raggiungere il finanziamento

Genova. La sua candidatura è stata presentata nei mesi scorsi, e dieci giorni fa anche l’amministrazione comune si è mossa sposandone il progetto: in appena dieci giorni oltre duemila firme si sono aggiunte alla candidatura, ma la strada verso la vittoria è ancora lunga e incerta. Stiamo parlando del Bosco dei Frati della Madonna del Monte, candidato genovese per l’edizione 2026 dei “Luoghi del Cuore Fai”, il “contest” storico-culturale che premia i progetti di tutela e riqualificazione di posti, luoghi e monumenti italiani.

Un concorso che prevede il supporto economico del Fai per i primi tre classificati a livello nazionale, con premi dai 70mila ai 50mila euro per aiutare a mettere a terra il progetto, ma anche premi inferiori, sulla base della raccolta voti. Genova punta a questa seconda fascia: se il Bosco si posizionasse abbastanza in alto in classifica e il progetto passasse la selezione, il premio partirebbe da 10mila euro, che si andrebbero a sommare ai soldi messi a disposizione dalla civica amministraazione, per fare interventi di messa in sicurezza, manutenzione e segnaletica informativa.

Nella passata edizione il comitato è andato a un passo dall’ottenere il finanziamento con oltre 4.400 voti. L’obiettivo per quest’anno è raddoppiare il bottino mobilitando tutta la cittadinanza: 8mila voti sono considerati la soglia ideale per aggiudicarsi il finanziamento. Le votazioni oggi, entrano nel rush finale, con lo stop alle votazioni fissato per il prossimo 15 dicembre. Due mesi e mezzo per provare a risalire la classifica. A livello nazionale la meta è molto distante: nonostante in poco meno di due settimane i voti raccolti per il Bosco dei Frati abbiano superato quota 2mila (2147 per l’esattezza) la posizione nella graduatoria “grande” rimane distante con un piazzamento momentaneo al 62° posto. E con i primi tre luoghi del cuore al momento in testa alla classifica, la distanza è siderale: il terzo, le Grotte rupestri di Verzino, a Crotone, ha già superato i 19mila voti.

La sfida, però, non è impossibile. Per questo motivo Legambiente Genova ha organizzato un tour di esplorazione, con tecnici e scienziati, che hanno guidati i genovesi presenti alla scoperto di questa leccetta secolare, che rappresenta uno dei pochi boschi “vergini” della regione e del paese. Con una storia tutt’altro che scontata. Il tour è diventato un breve video doc, dove vengono raccontati tutti i dettagli di questo luogo del cuore, sì, ma soprattutto incantato.

Un scrigno del tempo

Situato in una cornice paesaggistica d’eccezione, il Bosco dei Frati si estende per circa 96mila metri quadrati – di cui 59mila di proprietà comunale – ed è racchiuso da antiche mura secolari. Si tratta di una rara lecceta storica le cui origini affondano nel XIII secolo (con citazioni documentarie che risalgono al 1251 e al 1442 come nemus, ovvero bosco sacro).

In questi anni il bosco è sempre rimasto aperto nonostante l’addio dei frati minori francescani al santuario, avvenuto nel 2022 dopo ben 578 anni di presenza ininterrotta. Durante il passato ciclo amministrativo il Comune aveva tentato di acquisire anche la porzione del campo sportivo adiacente al monastero per assicurarsi l’accesso e trasformare l’area in un parco urbano. Finora, però, tutti i tentativi sono andati a vuoto perché l’ordine religioso non vuole privarsi della proprietà. Gli altri possibili accessi sono problematici, o perché insisterebbero su strade private (via sotto il Monte e via Gaulli) o perché non sono carrabili (salita vecchia di Nostra Signora del Monte).

“Lavoreremo in punta di piedi in questo ambito prezioso – spiega l’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola -. È un rifugio climatico naturale, ma ha un enorme bisogno di essere messo in sicurezza. In centro città si è verificata una moria di lecci, tutti quelli che stiamo piantando sono sotto stress, mentre in questo bosco sono ancora sani. Avere un faro acceso qui significa poter attrarre fondi anche per riuscire a studiare cosa è successo in questi anni. Sostenere il Bosco dei Frati significa riconoscere il valore profondo di un paesaggio che non è solo bellezza e biodiversità, ma una infrastruttura ecologica e culturale per Genova – sottolinea l’assessora all’Urbanistica e al Verde del Comune di Genova, Francesca Coppola –. Portare l’attenzione su questo luogo attraverso il censimento Fai e gli investimenti comunali vuol dire ricucire il legame tra i cittadini e le proprie radici verdi, trasformando un patrimonio nascosto in un presidio vivo di sostenibilità e vivibilità urbana”.

“L’impegno dell’amministrazione comunale per il Bosco dei Frati – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni e Infrastrutture del Comune di Genova, Massimo Ferrante – si concretizza oggi attraverso un passo per me particolarmente significativo. Per oltre dieci anni ho avuto l’onore di amministrare questo Municipio: parliamo di un luogo che per me è letteralmente casa, un vero e proprio luogo del cuore custodito nella mia memoria e vissuto profondamente, giorno dopo giorno, conoscendone ogni angolo e ogni sfumatura. Proprio questa profonda vicinanza al territorio si traduce oggi in un’azione concreta, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica che segna una tappa fondamentale per la nostra comunità. È un intervento nato non solo dalla cura amministrativa, ma da un affetto sincero, che ci permetterà di prenderci cura dei sentieri, sistemare le infrastrutture e installare una nuova segnaletica. Vogliamo restituire a tutti i cittadini la piena e sicura fruibilità di un’area di straordinario interesse storico, naturalistico e paesaggistico, attraverso azioni mirate al recupero dei percorsi e alla creazione di spazi accoglienti per la sosta, affinché questo luogo continui a essere vissuto e amato in totale sicurezza e accessibilità”.