Bollo auto e moto sospeso nel 2027, in Liguria 677mila beneficiari: quanto si risparmia

Genova. In Liguria la sospensione del bollo per il 2027 riguarda 677.164 persone fisiche che possiedono almeno un’autovettura o un motociclo fino a 80 kW.

I numeri sono stati diffusi dal Mit, secondo cui in Liguria circolano complessivamente 611.185 auto e 438.110 moto entro gli 80 kW, oltre un milione di veicoli sotto la soglia prevista.

Per il 2027 il provvedimento prevede l’esenzione dal bollo sul primo veicolo, senza limiti legati all’Isee. Una misura che interessa direttamente una quota rilevante della mobilità privata regionale e migliaia di cittadini che utilizzano ogni giorno auto e moto per lavoro, esigenze familiari e spostamenti sul territorio.

In termini concreti, secondo un’indagine di Facile.it i liguri risparmieranno nel 2027 in media 168 euro.

Di contro, diminuirà lo sconto sulle accise del diesel con un impatto negativo sulle tasche dei proprietari delle autovetture alimentate a gasolio ancora in circolazione, che potrebbe arrivare a 94 euro su base annua, mitigando di fatto, almeno in parte, il vantaggio complessivo dato dalla sospensione del bollo.