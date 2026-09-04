Blue Economy, in arrivo in Liguria una delegazione di imprenditori e istituzioni canadesi

Genova.Imprenditori e amministratori dal Canada in arrivo in Liguria per una missione sulla blue economy. Toccherà Genova e La Spezia, dal 7 al 10 settembre, la missione di sistema promossa dal polo DLTM, di cui è capodelegazione Naval Québec, il cluster che riunisce oltre 1.000 aziende della cantieristica e dell’indotto navale canadese. Quattro giorni di incontri, visite aziendali e momenti di networking per rafforzare i rapporti industriali e istituzionali tra l’Italia e il Québec. L’iniziativa nasce per creare ponti concreti tra due filiere che condividono la stessa vocazione sul mare e per aprire a nuove opportunità di business.

“Il mare è nel DNA della Liguria, così come lo è la presenza di una filiera della cantieristica e della nautica tra le più qualificate a livello internazionale – commentano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Questa missione è un’occasione importante per le nostre imprese per guardare oltre confine, confrontarsi con un mercato come quello nordamericano e costruire collaborazioni solide. Come Regione, attraverso Liguria International, continuiamo a fare la nostra parte, mettendo in connessione il nostro sistema produttivo con partner seri e qualificati”.

Durante le giornate liguri la delegazione canadese visiterà alcuni dei principali stabilimenti del territorio e incontrerà imprese, istituzioni locali, cluster tecnologici, l’Università di Genova e rappresentanti del mondo della formazione e della ricerca.

“La visita della delegazione canadese rappresenta per noi, per le nostre aziende e per tutto l’ecosistema ligure dell’innovazione una possibilità concreta di creare legami forti con realtà oltreoceano, accrescere le opportunità di internazionalizzazione e ampliamento del mercato – dichiara il presidente del Polo DLTM Lorenzo Forcieri -. Desidero sottolineare la collaborazione con Regione Liguria e Liguria International, che è risultata strategica nel trasformare in realtà un progetto ambizioso. Sono certo che le nostre imprese e l’economia del territorio sapranno beneficiare concretamente degli sviluppi che questa preziosa occasione offrirà loro”.