Bimba morta durante il parto al San Martino: in appello condanne confermate ma ridotte

Genova. La Corte d’appello di Genova ha confermato le condanne per un medico e un’ostetrica dell’ospedale San Martino di Genova, accusati di omicidio colposo perché ritardarono il parto cesareo con la conseguente morte di una neonata. Il decesso era avvenuto il 27 aprile 2021. Le condanne sono state ridotte da un anno e sei mesi a un anno per entrambi con la sospensione condizionale della pena.

La conferma della condanna è arrivata nonostante l’esito di una nuova perizia, chiesta e ottenuta nel corso del processo d’appello dall’avvocato degli imputati Antonio Rubino. I periti – a differenza del consulente nominato dalla pm Daniela Pischetola in primo grado – avevano messo in dubbio la responsabilità penale dei medici sostenendo che il decesso poteva “trovare giustificazione in un fattore e/o plurimi fattori, imprevedibili e imprevenibili, che si è interposto o si sono interposti, interrompendo di fatto una catena causale a tutta prima apparentemente semplice e lineare”.

La madre della bambina aveva portato avanti la gravidanza senza problemi. Il 26 aprile erano arrivate le prime contrazioni ed era stato disposto il cesareo dopo parecchie ore quando i medici si erano accorti che la bimba aveva il battito cardiaco irregolare.

Durante l’operazione la piccola era morta nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico. L’avvocato degli imputati attende le motivazioni della sentenza per decidere se ricorrere in Cassazione.